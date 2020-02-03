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3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

03 Şubat 2020, Pazartesi 10:34
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak failler hesap verecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan dört askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." ifadesini kullandı.

AA

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