İdlib'deki 20 bin sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları azalmasına rağmen Türkiye sınırına son 48 saatte yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti. Kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 284 bine dayandı.

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların, şiddetli bombardımanlarını geçen hafta başından bu yana azaltmalarına rağmen, saldırıların sürmesinden korkan İdlibli ailelerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, son 48 saat içinde yaklaşık 20 bin sivilin yerinden edildiğini söyledi.

Hallaj, geçen ay başından bu yana özellikle rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 284 bine ulaştığını ifade etti.

Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.