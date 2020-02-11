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11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

'İdlib dosyası' NATO zirvesine de taşınacak

11 Şubat 2020, Salı 21:59
Milli Savunma Bakanı Akar'ın, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde İdlib dosyasını da hazır tutması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde İdlib dosyasını da hazır tutması, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'de yaşanan insanlık dramını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Edindilen bilgiye göre, NATO'nun harekat ve misyonlarının ele alınacağı oturumlarının yanı sıra NATO-AB ilişkilerinin de gündemde yer alacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Akar'ın, yoğun programı kapsamında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de bir görüşme gerçekleştirmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Akar'ın ikili görüşmelerinde, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'deki son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bakan Akar'ın muhataplarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının güvenliğinin yanı sıra göçün önlenmesi, zor arazi ve mevsim koşullarında büyük bir insanlık dramı yaşayan Suriyelilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler konularında da görüş alışverişinde bulunacağı tahmin ediliyor.

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AA

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