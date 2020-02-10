"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

10 Şubat 2020, Pazartesi 16:31
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara rejim güçlerince yoğun topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

AA

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

    Tamamen yasaklamayın

    Şeyh Raid Salah, İsrail tarafından 28 ay hapis cezasına çarptırıldı

    İdlib'de 9 sivil daha Rusya'nın saldırılarında öldü

    Türk ve Rus heyetleri İdlib için bir kez daha görüşecek

    Son 24 saatte 97 ölüm: Çin’de ölü sayısı 909’a yükseldi!

    İşsizler ordusuna 327 bin kişi daha katıldı

    İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık

    Kudüs dayanışması

    Tedavi arasında annesine döndü

    ‘Afet kanunu değiştirilmeli’

    Meteoroloji'den 7 il için çığ uyarısı

    Karamollaoğlu: Süslü laflara değil, güçlü icraatlara ihtiyacımız var

    "Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur"

    31 ilde okullar tatil edildi

    Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

    Deprem bölgesi için 96 milyon lira yardım toplandı

    'Türkiye'nin 5 temel sorunu, 4 ayaklı bir stratejiyle çözülebilir'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş dualarla uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hükümetin işine karışmayacağız” sözünü nasıl anlamalı?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bedîüzzamân’ın gördüğü rüyâlar
    Süleyman KÖSMENE

    Ruhun ömrü neden uzundur?
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Sen kendini kendine mâlik sayma
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu manevi yangını kimler söndürecek?
    Mehmet KARA

    Her şey yolunda (mı)?
    Genel

    İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman ve Resneli Niyazi Bey
    Genel

    Kudüs dayanışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.