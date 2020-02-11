"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

'Yarın kamuoyu ile paylaşacağım'

11 Şubat 2020, Salı 19:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreninde konuştu.

Konuşmasının başında, dün İdlib'de Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Rabbim şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili Habibi'ne komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletin her bir ferdine de sabır dileğinde bulundu.

Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşacaklarını dile getiren Erdoğan, dün yapılan üst düzey toplantıyı hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Ciddi manada orada, özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler ve bu adımları da yarın kamuoyu ile paylaşacağım."

Kritik İdlib toplantısı

İdlib'in yarıya yakınını rejim güçleri tarafından ele geçirildi

Rusya ve rejim güçleri 13 sivili daha öldürdü!

'115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğrencilerden gelen mektuplarla teselli buluyorlar...

    Babasının hayalini gerçekleştirdi

    'İdlib dosyası' NATO zirvesine de taşınacak

    Bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi

    Rusya ve rejim güçleri 13 sivili daha öldürdü!

    Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilecek

    2 milyona yakın kişi Türkiye sınırına göç etti

    Büyük tepki çeken ırkçı Yunan vekilin cezası belli oldu

    ABD'den Türkiye açıklaması

    İdlib'e komando takviyesi

    'Ellerim bağlandı, darp edildim'

    Abbas BMGK'de konuştu: Trump'ın planını kabul etmiyoruz

    'Yarın kamuoyu ile paylaşacağım'

    'Devleti yönetenlerden istirham ediyorum'

    Yeni tip koronavirüs, SARS ve MERS'ten çok daha hızlı yayıldı

    Evlat nöbetinde 162. gün: ''Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim"

    Hafter ve BAE'ye 'savaş suçu' davası

    En çok turist ağırlayan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

    Depremzedeler için toplanan yardım 96 milyon lirayı aştı

    İdlib'in yarıya yakınını rejim güçleri tarafından ele geçirildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    22 sene sonra gelen itiraf
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler de demokratikleşmeli
    Faruk ÇAKIR

    Yasakçılar özür dilerken
    Ahmet BATTAL

    El ayak çekilince…
    Süleyman KÖSMENE

    İsrafil (as) ne zaman Sûr üfler!
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm yokluk değil, vazifeden terhistir
    Ali FERŞADOĞLU

    Belâ ve musîbetler aynı zamanda duâ vakitleridir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Musîbetlerin dilini doğru okumak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.