İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin barış akademisyenleri ile ilgili verdiği karar hakkında açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, ifade hürriyetinin demokrasinin teminatı olduğunu belirtti.

Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attıkları için KHK’lerle ihraç edilen ve haklarında dâvâ açılan akademisyenler hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına karşı bazı üniversiteler karşı kampanya başlattı. Barış Akademisyenleri’ne yönelik hak ihlali kararına karşı çıkan ve 1068 akademisyenin imzasıyla başlatılan kampanyanın ardından Yeneroğlu, AYM’nin kararının bağlayıcı olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yeneroğlu şunları söyledi; “Barış İçin Akademiyenler adı altında yayınlanan metni, tek taraflı, ölçüsüz ve insafsız bulmuştum. Terör örgütüne iki çift laf edemeyenlerin devlete çağrısı ciddiyetsizdi. Ancak AYM’nin kararı kendi içtihadlarının ve özgürlükçü hukuk devletinin gereğidir. Herkesi bağlar. Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM’nin tabiî içtihadıdır. İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgarî teminatıdır.”

‘AYM demokratik hukuk devletinin baş tacıdır’

AKP’nin en çok üzerinde durduğu kelimelerin ‘özgürlükçü ve demokrasi’ olduğunu belirten Yeneroğlu şöyle devam etti; “Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi. Dindarların rejim düşmanı olarak bastırılması, Refah Partisi’nin yasaklanması ve başörtüsü kararı, AYM’nin ayıpları arasındadır. AYM’nin son kararı Ak Parti’nin sessiz devrimlerinin eseri ve özgürlükçü demokrasinin gereğidir. Ak Parti’nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. Ak Parti’nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır. Demokrasilerde devletin terörle mücadele yöntemi elbette eleştirilebilir. Bu özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücüdür. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü duruşuyla demokratik hukuk devletinin tacıdır. Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır.”