İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Fon Soruşturması" kapsamında ifade veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işlemlere yönelik yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında ifadeye çağrılan Mustafa Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın oğlu olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.

İfade işlemleri gece yarısına kadar sürdü

Savcılığın çağrısı üzerine dün saat 16.15 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen Yazıcı’ya 3 avukatının eşlik ettiği görüldü. Savcılık katında gerçekleşen ve gece yarısına kadar devam eden ifade işlemlerinin ardından Yazıcı, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı

Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın sevk talebini yerinde bularak Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola giderek imza atma şartı getirdi. Yazıcı, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ardından serbest bırakıldı. (ANKA)