DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tüm toplum kesimlerine temiz siyaset çağrısında bulundu.

Babacan, “Ekmek ve su ne kadar ihtiyaçsa, temiz ve ilkeli siyaset de o kadar ihtiyaçtır. Tam da bu sebeple bugün büyük ve güzel ülkemizin tüm insanlarına, siyaset kurumunun tüm kademelerine tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu konuda elini taşın altına koymak isteyen herkesi davet ediyorum. Türkiye’yi siyasetin ahlakıyla yeniden tanıştırmak için ortak bir sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Herkes elini taşın altına koymalı

Siyaseti kirletenlerin hala görevde olduğunu ve maalesef siyaset aranasında hala prim yapmaya çalıştıklarını görüldüğü talihsiz bir dönemi yaşandığını söyleyen Babacan, “Artık bu ülkede ekmek ve su ihtiyaç kadar, ekmek ve su ne kadar ihtiyaçsa, temiz ve ilkeli siyaset de o kadar ihtiyaçtır. Tam da bu sebeple bugün büyük ve güzel ülkemizin tüm insanlarına, siyaset kurumunun tüm kademelerine tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu konuda elini taşın altına koymak isteyen herkesi davet ediyorum” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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