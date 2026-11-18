Açlık ve yoksulluk sınırı her ay yükselirken milyonlarca emekçinin gözü 2027 asgari ücretinde.

Mecidiyeköy’de ANKA Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlar, mevcut asgarî ücretin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirterek 2027 yılında asgari ücretin en az 50-60 bin lira seviyesinde olması gerektiğini dile getirdi. Vatandaş Veysel Kılıç: “Tabii yetmiyor yani çünkü kiralar biliyorsunuz asgari ücreti neredeyse üstünde. Geçim de zor. Aynı şekilde yani bana göre asgari ücretin 2026’da en az 45 bin lira olması lazımdı. En az insanların geçinebilmesi için. Yani umarım düzelir ama çok da düzeleceğine benzemiyor. 60 binin altında olmaması lazım. En az. Çok zor. Çok zor. Sanmıyorum. İnşallah yaparlar ama çok zor.” dedi.

İstanbul-Anka