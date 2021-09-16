İhraç edilen şehide red cevabı

Akıncı Üssü’nde darbeciler tarafından öldürülen yüzbaşı Özkan Hekin’in itibarı iade edilmedi.

OHAL Komisyonu, ailesinin yaptığı başvuruyu reddetti. Şahit anlatımları ve savcılığın gönderdiği yazıya göre, Hekin darbe girişimine üstlerinin emriyle katıldı ancak darbecilerle hareket etmedi. Akıncı Üssü önüne gelen siviller ile darbeciler arasına giren ve halka roket atılmasını engellediği belirtilen Hekin, sabah saat 08.55’te gelen “Kışlalarınıza dönün” mesajından sonra, Akıncı Üssü’nden uzaklaşmaya çalışırken, saat 09.21’de, şahit Mustafa Ataseven’in ifadesinde de ismi geçen Halil Burak Balcı tarafından vuruldu. 8 Ağustos 2016’da Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdiği ve “Darbecilerle birlikte hareket etmediği anlaşılmıştır” dediği yazıya rağmen Hekin, 670 sayılı KHK ile ihraç edildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, KHK ile ihraç edilen Hekin’in ailesi, haklarından faydalanamıyor.

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