İki yıl önce de BİP’e geçeceklerdi

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, WhatsApp’ın 8 Şubat itibariyle değiştireceğini söylediği yeni kurallar ve Facebook ile veri paylaşımı yapacağı duyurusunun ardından iktidara yakın pek çok ismin iki yıl önce de Bip’e geçeceklerine dair açıklama yaptıklarını hatırlatarak, “İktidara yakın pek çok isim de peş peşe herkesi Bip’e çağırıyor. Üstelik bu çağırılar bol bol yerli ve millî vurgusuyla Twitter’dan yapılıyor. İşin ilginç tarafı, bu açıklamaları yapanların çoğu bundan iki yıl önce yine benzer bir ‘millî uyanış’ anında Bip’e geçeceklerini açıklamış, yerli ve milli yazılım kampanyası başlatmışlardı. Meğerse geçmemişler. Neden acaba?” diye sordu.

Oğur, “Zaten Bip de kullanıcılarına yerli ve millilik dışında herhangi bir güvenlik ve mahremiyet vaadinde bulunmuyor. Uçtan uça şifreli yazışma özelliği yok, kullanıcılarından o kadar çok veri istiyor ki bir tek vesikalık fotoğraf, ikametgâh ilmühaberi ve adlî sicil kaydı eksik” ifadelerini kullandı.

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