COP31’de iklim krizine karşı beklenen kararların alınamaması hayal kırıklığına yol açtı. Uzlaşma sağlanamayan zirvenin sonuçları yetersiz bulundu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) sonuçlarını değerlendirdi. Fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Rusya’nın, iklim finansmanında ise Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerin uzlaşmaya yanaşmadığını belirten Mazlum, “Mitigasyon çalışma programının gelecek yıla bırakılması, adil geçiş mekanizmasının işler hale getirilememesi ve finansmanda yalnızca prosedürel bir karar alınması COP31’i başarısız bir COP yaptı. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı” dedi.

1,5 derece aşıldı, kararlar yetersiz

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aştığının bilimsel olarak ortaya konduğu bir dönemde konferansın daha iddialı kararlarla tamamlanması gerektiğini ifade eden Mazlum, ülkelerin yeterli siyasî irade göstermediğini vurguladı. Mazlum şunları söyledi: “Tek iyi haber, fosil yakıtlardan uzaklaşmayı içermeyen ve fosil yakıtları karbon yakalama gibi teknolojilerle meşrulaştıran bir çerçeve kararın çıkmamış olması. COP32’ye giderken Türkiye, başkanlığın öncelik verdiği elektrifikasyon hedefini İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi’nin hedeflerinden biri haline getirmek için taraflarla çalışabilir. Bu hedefin, özellikle gelişmiş ülkeler arasında, güçlü destekçileri var. Elektrifikasyon taahhüdü de geçerliliğini koruyor. Bunun yanında Türkiye adil geçiş mekanizması üzerinde taraflarla birlikte çalışmayı sürdürmeli.”

İklim krizinde ortak karar çıkmadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) sonucuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konferansın kapsamlı bir sonuç üzerinde uzlaşmaya varılamadan sona ermesinin kendisini derinden hayal kırıklığına uğrattığını belirten Guterres, hükümetlerin iklim krizinin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmesini bekleyen herkesin hayal kırıklığını paylaştığını ifade etti. Guterres, “Müzakere odasında uzlaşma olmayabilir, ama bilimde hiçbir belirsizlik yok” ifadelerini kullandı.

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