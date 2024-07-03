İktidar, memleketi batırdı

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, emeklinin maaşı çay simit hesabına bile yetmediğini belirterek, “Birisi Başardık’ diyor. Neyi başarmışlar? Ülkeyi gri listeye sokan da siz memleketi batıran da siz! Her şeyi mahvettiler, yediler, bitirdiler. İktidarıyla, ittifakçısıyla ve de muhalefetiyle el ele verip ülkeyi uçurumdan yuvarladılar” dedi.

Çalışma Bakanı Işıkhan Temmuz’da 29 bin TL, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 49 bin TL zam alacağını, 17 bin alan işçiye, 10 bin lira alan emekliye yıl sonuna kadar zam olmayacağını söyleyen Avcı, “Adalet bunun neresinde? Adalet AKP’nin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sadece adında var! Artık Türkiye’de hayat 10 bin liraya 1 akşam yemeği yiyen iktidar parazitleriyle 10 bin liraya 1 ay geçinen gariban milyonlar arasında yaşanıyor. İktidar ve ittifakçısı ‘fakir fukara’ yerine ‘vezir vüzera’ya hizmet ediyor. 1 Ocak-30 Haziran arası enflasyon düşük görünsün diye tüm okkalı zamları 1 Temmuz’a bırakılar. Fakir, yoksul vatandaş düşmanı bunlar! Emekçi ve emekli düşmanı iktidar fakirden, memurdan, işçiden, emekliden alıp beşli çeteye veriyor. Vatandaşını açlığa, adaletsizliğe mahkum eden siyaset bedel ödemeli” dedi. TÜRKİYE’NİN ÜÇTE İKİSİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA Gürkan Avcı, “Hükümetçe her yıl açıklanan ‘Yüzde 7 büyüdük! Yüzde 8 büyüdük!’ gibi maval okumalarına rağmen bu büyüme oranlarının ücretli çalışanlar ile emeklilerine yansıtılmamıştır ki bunlarında hesaba katarsak aradaki fark yüzde 412’ye yaklaşıyor” şeklinde konuştu. Gürkan Avcı şunları söyledi. “Asgari ücretli vatandaşlarımıza verilen ücret, sefalet ücreti bile değildir. İnsanlarımızın yüzde 34’ü açlık, yüzde 43’ü de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türkiye yoksulluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun ve torpilin despotik girdabında can çekişiyor.” MEHMET KARA - ANKARA

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