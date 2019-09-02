İmamoğlu, Erdoğan'a yanıt verdi: Demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın "Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış kişilerle el ele" sözleri için İmamoğlu, "Bu yorumlara üzülüyorum." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, "Demokrasi güçlenirse demokrasi karşıtı kurumları, örgütleri zayıflatırsınız. Yaptığımız şey bu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Kiminle görüştüm? Yasanın seçim öncesi bütün incelemelerini yapmış olduğu yasanın o sorumluluğu verdiği, yüksek Seçim Kurumu'nun bütün incelemeleri yapmış, 'bizim vatandaşımızdır' dediği, 'hiçbir sorunu yoktur, hiçbir sıkıntısı yoktur, seçime girebilir' dediği,Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları ile görüştüm." şeklinde konuştu.

İmamoğlu görüşmelerinin gizli değil kamuoyuna açık şekilde, kameralar önünde gerçekleştiğini de vurguladı. İmamoğlu bunun üzerine "Kim terörist, kim terör örgütü?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu Erdoğan'ın sözleri için "Bu ispat ister. Aynı zamanda iftira içerir." dedi. Ekrem İmamoğlu, "Biz demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz." şeklinde sözlerine devam etti.