'İndirimde devlet kötü örnek oldu'

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Yüksek kur nedeniyle yapılan zamlar geri alınmıyor. Devlet de akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimini ÖTV’ye yansıttı. Piyasalar bunu baz alıyor” dedi.

Döviz kurlarında tsunamiye dönüşen dalgalanmanın ticaret ve ihracata zarar verir noktaya geldiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu süreç uzarsa ihracata zarar vereceği uyarısında bulundu. Eskinazi, ihracatçıların, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle 2022 yılı için müşterilerine fiyat verememe, sipariş alamama noktasına geldiğini söyledi. Bu durumun ihracata dayalı büyüme stratejisini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Eskinazi, “2022 yılında, 2021 yılını arar duruma düşeceğiz” şeklinde konuştu. Piyasada yüksek kurlar nedeniyle iğneden ipliğe zam olduğuna dikkati çeken Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı: “Yüksek kur nedeniyle yapılan zamlar geri alınmıyor. Devlet de akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimini ÖTV’ye yansıttı. Piyasalar bunu baz alıyor. Devletin uygulamasının arkasına sığınılıyor.”

Bütün sektörler felç edildi

Dövizdeki aşırı dalgalanmanın tüm sektörleri felç ettiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “İstikrarın olmadığı bir yerde güven oluşamaz, güvenin olmadığı bir yerde de hayat devam edemez. Bütün bu değişkenler, belirsizlik ortamı ihracatçının omzunda koca bir yük. Biz bu yükleri yüksek kurla tolere edebiliyorduk şimdi bu da elimizden gitti. Pazartesi 17,3 olan kur, bugün bu açıklama yapılırken 11,4 seviyelerine geldi. Bunun üstesinden gelebilecek bir sektör yok. Tüm bu yaşananlar ihracat sektörünün büyük bir darbe alması demek” diye konuştu.

Enflasyon devam edecek

ANKA Haber Ajansı’nın “Doların düşüşü, gıda fiyatlarına neden yansımıyor?” sorusunu yönelttiği TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez “Son iki günde dövizdeki düşüşlerin; mazota, gübreye, tohuma, yeme doğrudan yansımaması halinde üretim maliyetlerinin düşmemesi, çiftçinin bir yandan üretim yapmakta zorlanması, bir yandan yüksek maliyetli yapılan üretimin, raflara tüketicilere daha pahalı gıda fiyatları olarak yansıması gıda enflasyonunun devam etmesi sonucunu doğuracaktır” cevabını verdi.