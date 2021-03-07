İnsan Hakları Eylem Planı işin esasından çok uzak

İKTİDAR KHK’LARDA VEYA HSK’DA BİR SORUN GÖRMÜYOR. BÖYLE BİR PLANDA BİLE AYRIMCI BİR NEFRET DİLİ VE SÖYLEMİ KULLANIYOR.

EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK DERKEN...

Prof. Dr. Osman Can: “Eylem planı işin esasından çok teknik düzenlemeler içeriyor. Değer yargılarına atıf yapıyor, ama bu konularda bir sorun olmadığını düşünüyorlar. KHK’larda sorun görmüyorlar. HSK'ya bir eleştiri yok. Eşitlik, özgürlük derken kendilerine oy verenlerin ufak tefek sıkıntılarını kastediyorlar.”

İLK DÜĞME HATALI İLİKLENDİ

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: “Erdoğan planı açıklarken ‘Öyle her gördüğümüz çiçeğe su vermeyeceğiz’ ifadesini kullandı. Daha ilk düğmeyi hatalı ilikleyen bir yöntemle başlandı. Hangi insan hakları beyannamesinde böyle bir şerh düşülüyor? İktidar nefret dilini ve söylemini değiştirmeli.”

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Eylem planı işin esasından çok uzak

Anayasa profesörü Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı eylem planının “işin esasından çok teknik düzenlemeler” olduğunu söyledi.

Anayasa profesörü Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı eylem planının “işin esasından çok teknik düzenlemeler” olduğu görüşünde.

Eylem planında “bir sürü iyi niyet ifadesi” olduğunu belirten Prof. Dr Osman Can, euronews’e yaptığı açıklamada “Orada sık sık değer yargılarına atıf var ama zaten bu konularda sorun olmadığını düşünüyorlar, yani oradaki bu kavramların yer alması burada sorun olduğuna ilişkin değil. Yani KHK ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorlar, HSK’ya bir eleştiri yok o yüzden onlar adalet ya da eşitlik kavramlarını ele alıp değerlendirirken aynı şeyi kastetmiyorlar. Meselâ eşitlik, daha fazla özgürlük derken kendilerine oy veren insanların ufak tefek sıkıntılarını kastediyorlar.” diyor.

İlk düğme hatalı iliklendi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı açıklarken “Susuzluktan boynu bükülmüş bir çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken, dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor” ifadelerini eleştirdi.

Şevkin, şunları söyledi: “Daha ilk düğmeyi hatalı ilikleyen yöntemle başlandı. Hangi insan hakları beyannamesinde böyle bir şerh düşülüyor? Öncelikle iktidar bu nefret dilini ve söylemini hemen değiştirmeli, en kutsal hak olan yaşam hakkını savunmalı. Kadın cinayetlerinin, iş cinayetlerinin önüne geçmeli, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü sağlamalı, pırıl pırıl gençlere terörist demeyi bırakmalı, kadınlara ahlaksız demeyi bırakmalı; her muhalif olanı hain, her karşı geleni de terörist olarak nitelendirmemeli. Unutulmamalı ki; özgürlük olmadan demokrasi olmaz, demokrasi olmadan ekonomi düzelmez, ülke kalkınmaz.”

Ankara - Anka