"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

İnsan Hakları Eylem Planı işin esasından çok uzak

07 Mart 2021, Pazar 02:00
İKTİDAR KHK’LARDA VEYA HSK’DA BİR SORUN GÖRMÜYOR. BÖYLE BİR PLANDA BİLE AYRIMCI BİR NEFRET DİLİ VE SÖYLEMİ KULLANIYOR.

EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK DERKEN...

Prof. Dr. Osman Can: “Eylem planı işin esasından çok teknik düzenlemeler içeriyor. Değer yargılarına atıf yapıyor, ama bu konularda bir sorun olmadığını düşünüyorlar.  KHK’larda sorun görmüyorlar. HSK'ya bir eleştiri yok. Eşitlik, özgürlük derken kendilerine oy verenlerin ufak tefek sıkıntılarını kastediyorlar.”

İLK DÜĞME HATALI İLİKLENDİ

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: “Erdoğan planı açıklarken ‘Öyle her gördüğümüz çiçeğe su vermeyeceğiz’ ifadesini kullandı. Daha ilk düğmeyi hatalı ilikleyen bir yöntemle başlandı. Hangi insan hakları beyannamesinde böyle bir şerh düşülüyor? İktidar nefret dilini ve söylemini değiştirmeli.”

***

Eylem planı işin esasından çok uzak

Anayasa profesörü Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı eylem planının “işin esasından çok teknik düzenlemeler” olduğunu söyledi. 

Anayasa profesörü Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı eylem planının “işin esasından çok teknik düzenlemeler” olduğu görüşünde.

Eylem planında “bir sürü iyi niyet ifadesi” olduğunu belirten Prof. Dr Osman Can, euronews’e yaptığı açıklamada “Orada sık sık değer yargılarına atıf var ama zaten bu konularda sorun olmadığını düşünüyorlar, yani oradaki bu kavramların yer alması burada sorun olduğuna ilişkin değil. Yani KHK ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorlar, HSK’ya bir eleştiri yok o yüzden onlar adalet ya da eşitlik kavramlarını ele alıp değerlendirirken aynı şeyi kastetmiyorlar. Meselâ eşitlik, daha fazla özgürlük derken kendilerine oy veren insanların ufak tefek sıkıntılarını kastediyorlar.” diyor.

İlk düğme hatalı iliklendi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı açıklarken “Susuzluktan boynu bükülmüş bir çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken, dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor” ifadelerini eleştirdi.

Şevkin, şunları söyledi: “Daha ilk düğmeyi hatalı ilikleyen yöntemle başlandı. Hangi insan hakları beyannamesinde böyle bir şerh düşülüyor? Öncelikle iktidar bu nefret dilini ve söylemini hemen değiştirmeli, en kutsal hak olan yaşam hakkını savunmalı. Kadın cinayetlerinin, iş cinayetlerinin önüne geçmeli, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü sağlamalı, pırıl pırıl gençlere terörist demeyi bırakmalı, kadınlara ahlaksız demeyi bırakmalı; her muhalif olanı hain, her karşı geleni de terörist olarak nitelendirmemeli. Unutulmamalı ki; özgürlük olmadan demokrasi olmaz, demokrasi olmadan ekonomi düzelmez, ülke kalkınmaz.”

Ankara - Anka

 

Okunma Sayısı: 432
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan Hakları Eylem Planı işin esasından çok uzak

    Aşı üreticisi şirketler milyarlarca dolar kazandı

    ABD, İsrail'i suça teşvik ediyor

    Esnafa çare olmadı

    ‘Yüz yüze sınav’ istenmiyor

    Dünyada son 24 saat

    Her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

    Haftalık vaka sayılarında dikkat çeken noktalar

    Biden'ın trilyon dolarlık destek paketi 49'a karşı 50 oyla kabul edildi

    Beşiktaş'ın galibiyet serisi devam ediyor

    Türkiye'de son 24 saatte 11770 vaka ve 64 ölüm gözlemlendi

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    'Mısır'ın Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi çok önemli bir gelişme'

    Erdoğan'dan Stoltenberg'e Türkiye değerlendirmesi teşekkürü

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Çiftçiler yağmur duasında

    ‘Türkiye, 2002’nin gerisine düştü’

    Normalleşme döneminin ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı

    Meriç’te bir facia daha

    Fezlekelere gözü kapalı evet demeyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ın yapamadığı...
    Genel

    İnsan Hakları Eylem Planı işin esasından çok uzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçiden mektup var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman: Aristo ve Eflatun’u boğan madde ayağımı da ıslatamadı
    Cevher İLHAN

    Zihniyet değişimi nasıl olur?
    Adnan NACİR

    “He” demeli normalleşme
    Rifat OKYAY

    Kör olanın inadı!..
    Misbah ERATİLLA

    Taziyede uyanmak
    Davut ŞAHİN

    Millî yas ilân edilmeli (idi)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.