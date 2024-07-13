"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü. Soruşturma sürerken, bilirkişi elektrik kaçağının kaynağını araştırıyor.

Kentteki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören bir kadın da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan 2 arkadaşa ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

Ölenlerin İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) olduğu öğrenildi.

Bilirkişi elektrik kaçağının kaynağını araştırıyor

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.

Elektrik dağıtım şirketinden açıklama

Öte yandan İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

Görüntüler ortaya çıktı

Bu arada olay anını bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi.

Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görülüyor. Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı.

Bu sırada bölgede bulunan bir kişinin Öktemay'ı çekmek için ayakkabısına dokunduğu sırada elektrik çarpması sonucu geri kaçması ve yanındakilerin de panikle kaçışı dikkati çekiyor.

Görüntülerde elektrik akımını fark eden vatandaşların diğerlerini uyarmak için gösterdiği çabalara ilişkin anlar da yer alıyor.

Elektrik kablolarına ulaşıldı

Olaya yönelik soruşturma kapsamında iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Elektrik kaçağının yaşandığı öne sürülen rögar kapağı çevresinin kazılması sonucu elektrik kablolarına ulaşıldı.

Olayın nedenine ilişkin yapılan inceleme kapsamında yer altından geçen elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısı üzerinde izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kablolara zarar veren bir durumun olup olmadığı, çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığına bakılacağı öğrenildi.

Bölgeye halen elektrik verilememesi nedeniyle çevredeki iş yerlerinin kapalı olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Haberlere konu olmuş

Öte yandan 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Haberde şikayetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı ifade edildi.

Çevrede bulunan bir iş yerinin avukatı Çiçek Sırma ise bölgede daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikayetlerinin bulunduğunu öne sürdü. Yerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini öne süren Sırma, konunun bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını aktardı.

Olayın görgü tanıklarından Serdar Seçkin ise araç içinde bulundukları sırada 2-3 metre önlerinde yaşanan olayın ardından inerek yardıma koşmak istediklerini ancak çevredeki vatandaşların uyarısıyla durduklarını belirterek, "Yani gözümüzün önünde elimizden bir şey gelmeyerek ölüme şahit olduk. Yani çok kısa süre içerisinde can verdiler. Bu olaydan herkes bir ders çıkarmalı. Savcılarımız bu konu hakkında çok detaylı bir araştırma yapmalılar. Yani yıldırımın düşmesinden olabilir, yer altı elektrik akımı kaynaklı olabilir. Gönül istemez ama 3-5 kuruş kar edeceğim diye kaçak elektrik alan bir esnafın suçu da olabilir." diye konuştu.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

Olayda ölen Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesinde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığı, cenazesinin de yarın memleketinde defnedileceği öğrenildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeni İnanç Öktemay'ın da antika eşya dükkanı bulunduğu, cenazenin işlemlerinin ardından İzmir'de bugün toprağa verileceği belirtildi.

Öktemay'ın dayısı Ertemur, adli tıp önünde yaptığı açıklamada, yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olayı tam ve net olarak bilmediğini söyleyen Ertemur, "Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikayet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış ve bugün de 2 cana mal oldu." dedi.

Ertemur, olayın çok acı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birisi 23 yaşında kardeşimiz, biri 44 yaşında evladımızı kaybettik. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit bir olayda 2 yavrumuzu kaybetmememiz gerekirdi. Bu suç o kurumların yöneticilerine aittir. Bu utançtır. Oradaki işletmecilerin de birkaç kez uyarısına rağmen önlem almamışlar, dikkat etmemişler ve bugün 2 yavruyu kaybettik. Acımız büyük. Türkiye'de bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz ama son bulmalı."

Ali Rıza Ertemur, seçim sürecinde yeğeniyle çok fazla görüşemediğini, öncesinde ise her hafta görüştüklerini kaydetti.

Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama

Enver Dündar Başar Sokak'ta incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.

Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını iddia ederek, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar." dedi.

Öte yandan iki kişinin elektrik akımına kapıldığı rögardan 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında dumanların çıktığı görüntüler de ortaya çıktı. Dünkü kaza anını kaydeden kameranın 7 ay önce çektiği bu görüntülerde rögar deliklerinden dumanın yükseldiği, rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görülüyor.