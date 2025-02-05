İnsanların yüzde 77’si ‘dindar lider’ istemiyor

ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew Research Center’ın araştırmasına göre, Türkiye’de insanların yüzde 77’si ‘dindar lider’ istemiyor.

İslam, demokrasiyle bağdaşır

Müslümanlar şeriata göre mi yönetilmeli?

ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew Research Center, 28 Ocak Salı günü ‘Dünya Genelinde Dinî Milliyetçilik Düzeylerinin Karşılaştırması’ çalışmasını yayınladı. Raporda dinî milliyetçilik kavramının tanımı, “Bir ülkede tarihsel olarak baskın olan dinin ulusal kimliğin bir parçasına dahil edilmesi ve politikaları etkilemesi,” ifadeleriyle yapılıyor. Çalışmanın devam eden bölümünde katılımcılara ülkeyi yöneten liderin dini inancının önemi soruldu. Türkiye’de bu oran yüzde 49’du ve yüzde 51’lik çoğunluk, liderle aynı dine sahip olmanın “önemsiz” olduğunu söyledi. “Aynı dine mensup olan veya olmayan dindar lider” kategorisinde de bu oran diğer tüm ülkelerde düşmekle beraber Türkiye’de yüzde 23’e kadar geriledi. Yüzde 77’lik ezici çoğunluk “dindar lider” istemedikleri cevabını verdi.

Tahlil edilmesi gerekir

Euronews’in haberine göre, son bölümde Müslüman ülkelerdeki katılımcılara “şeriat” kurallarıyla yönetilmeyi isteyip istemedikleri soruldu. Araştırmaya Türkiye’den katılan insanların yüzde 65’i şeriatla yönetilmeye karşıyken, yüzde 32’si ılımlı veya “şiddetle” gelmesini savunan kimselerden oluşuyordu. Yüzde 3’ü cevap vermedi. Şeriat kurallarıyla yönetilmeyi isteyen yüzde 32’lik dilimin yüzde 20’si “ılımlı” olduğunu söylerken, yüzde 12’si “şiddetle” gelmesini savunanlardandı. Şeriat’la ilgili fobi diyebileceğimiz çekinceli durumun -araştırmada ortaya konulduğu üzere- İslâmcı-Muhafazakâr bir iktidar döneminde artarak devam etmesi, tahlil edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Haber Merkezi