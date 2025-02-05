"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Müslümanlar şeriata göre mi yönetilmeli?

Ahmet DURSUN
05 Şubat 2025, Çarşamba
ABD’de Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Pew Araştırma Merkezi (Pew Research Center), geçtiğimiz günlerde, dinî eğilimlerin dünyanın geleceği üzerindeki tesirlerini araştıran dünya çapında bir rapor yayımladı.

Dinî değişimin toplumlar ve yönetimler üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlayan araştırma, dünya üzerinde farklı dinleri temsil eden 36 ülkeyi kapsıyor. ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsveç, Hollanda, İtalya, İsrail, Japonya, Hindistan, Tayland Tunus, Türkiye Bengladeş, Endonozya, Malezya gibi  ülkelerdeki insanlara inandıkları dine göre;  Budizm, Hıristiyanlık, Hinduizm, İslâm ve Yahudiliğin anayasalarda yer alıp almaması hakkındaki düşünceleri ile bir ülkenin hem dindar, hem de demokratik olup olamayacağı soruluyor ve analiz ediliyor.  

Rapor, ilginç sonuçları ortaya koymakta. Araştırmaya göre, yüksek gelirli ülkelerde çoğunluk, dinî metinlerin ulusal yasalarını şekillendirmemesi gerektiğini söylerken ulusal yasalarla dinî metinlerin çatışması durumunda halkın iradesinin dinî metinlerden önce gelmesi gerektiğini söylüyor. (Avustralya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta yaşayanların yarısı veya daha fazlası, İncil’in yasalar üzerinde hiçbir etkisinin olmaması gerektiğini belirtiyor.) Yüksek gelirli ülkeler arasında ABD, İncil’in yasaları etkilemesi gerektiği düşünenlerin yüksek yüzdesi sebebiyle (% 49) diğerlerinden ayrılarak ilginç bir profil ortaya koyuyor. 

Orta gelirli ülkelerde ise yetişkinlerin büyük çoğunluğu, kendilerine sorulan dinî metinlerin (örneğin Kur’ân, İncil, Budist, Dharma veya Hindu öğretileri) ülkelerinin yasalarını etkilemesi gerektiğini düşünüyor. 

Araştırmanın Müslüman ülkeler ve Türkiye ayağı ile ilgili sonuçlarından bazıları şöyle: 

Türkiye dahil Müslüman ülkelere sorulan temel sorulardan biri, Müslümanlar şeriata göre mi yönetilmeli? Kur’ân yasalar üzerinde belirleyici olmalı mı? 

Türkiye, bu konuda dikkat çekici bir örnek olarak diğer Müslüman ülkelerden ayrılıyor: Türkiye’de Kur’ân’ın kanunlar üzerinde etkisi olmasın diyen kişi sayısı, etkisi olsun diyen kişi sayısından daha fazla ve İslâm ülkeleri arasında da etkisi olmasın diyen tek ülke. Hatta olmasın diyenlerin oranı Amerika, Brezilya gibi ülkelerdeki olmasın diyenlerin oranlarından bile fazla. 

Bu soruya Bangladeş, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde yaklaşık on Müslümandan dokuzu kanunlarda İslâm hukukunun olması gerektiğini savunurken Türkiye’de Müslümanların yalnızca üçte biri (% 32) İslâm hukukuna resmî bir statü verilmesini savunuyor. 

Katılımcılara sorulan diğer bir önemli soru şu: Bir ülke hem dindar, hem demokratik olabilir mi? 

Bangladeş (% 86), Tunus (% 82), Malezya (% 80), Endonezya (% 70) ve Türkiye (% 67) oranında devletin hem Müslüman, hem de demokratik olabileceğine inanıyor. 

Dikkatimizi çeken hususları aktarmaya çalıştığımız 124 sayfalık rapor elbette ki geniş bir şekilde tahlil edilmeyi hak ediyor. Muharref İncil metinlerinin gelişmiş Batılı ülkelerin anayasalarında yer almaması gerektiği düşüncesi bizim açımızdan anlaşılabilir bir durumken, raporda “Kur’ân’da yer alan ahlâk ilkelerine Hz. Muhammed’in sünnetine dayanan ilkeler bütünü” olarak tanımlanan Şeriat’la ilgili fobi diyebileceğimiz çekinceli durumun -yine araştırmada ortaya konulduğu üzere- İslâmcı-Muhafazakâr bir iktidar döneminde artarak devam etmesi, tahlil edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye dahil Müslüman ülkelerin çoğunluğunun hem dindar, hem demokratik bir devlet olunabileceğine inanması da İslâm’ın demokrasiyle bağdaşmadığı şeklindeki kadim iddiaların artık geçerliliğini yavaş yavaş yitirdiğini göstermesi bakımından sevindirici bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. 

Okunma Sayısı: 448
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te okula silahlı saldırı: 10 kişi öldü - "İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı"

    İsrail Suriye sınırında askerî üs kuruyor

    ABD’den İsrail’e yeni ölüm bombaları

    Papa: Çocuklar ölmesin

    Enflasyon hız kesmiyor, yükü dar gelirli çekiyor

    TÜİK ekmeğimizden çalıyor

    Emekçinin hakkı verilmeli

    'Siber Güvenlik Kanun Teklifi sansür yasası gibi

    Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu

    Depreme dayanıklı şehirler kuralım

    DP’den Kartalkaya faciasına suç duyurusu

    Filistin halkı tehciri kabul etmeyecek

    Ahmed eş-Şara Türkiye’de

    DDK’ya işten çıkarma yetkisi kanunlaştı

    Birinci etap TOKİ dahi bitmedi

    19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Beyaz Saray: Musk, Trump için "özel bir hükümet çalışanı"

    Kanada: ABD'nin gümrük vergisi en az 30 gün durduruldu

    İstanbul'da geçen yıl 110 bin kişi kuduz riskiyle hastanelere başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Ahmet DURSUN

    Müslümanlar şeriata göre mi yönetilmeli?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vesayetler nasıl aşılır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Muhalefete “düşman hukuku”
    İbrahim Aktaşcı

    Ya devlet başa ya kuzgun “cash”e!
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünya için ahireti tehlikeye atmak
    Süleyman KÖSMENE

    Umre duyguları (1)
    Genel

    Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ülkede ve dünyada 4 Şubat’ın izleri (2)
    Genel

    'Siber Güvenlik Kanun Teklifi sansür yasası gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.