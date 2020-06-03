İş dünyası adlî tatil istemiyor

Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık ile AGS Global Araştırma’nın ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre, iş dünyası, COVID-19 sebebiyle uzayan yargı süreçlerinin olumsuz etkilerinin bir nebze de olsa azaltılması için 2020 yılında ‘Adlî Tatil’ uygulanmasının iptalini istiyor.

Türkiye’nin dört bir yanından iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilen bu araştırma, iş dünyasının hukuki risk algısına dair çarpıcı sonuçlar içeriyor. Araştırmadan çıkan en önemli sonuçlardan biri iş dünyasının adlî tatilin ertelemesine ya da iptaline yönelik beklentisi oldu. Yine bu araştırmaya göre mücbir sebep ve alacakların güvenli tahsilini en önemli risk alanı olarak gören iş dünyası, kendi işletmesini ise COVID-19 sonrası hukukî risk altında görmüyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu COVID-19 sebebiyle hukuki bir uyuşmazlığın oluş- madığını ifade etse de bu süreçte ticari ilişkilerde uyuşmazlıkların başı çektiği görülüyor. Bir başka önemli sonuç ise işlet- melerinin 3’te 2’sinin işçi çıkarma yasağı kalktıktan sonra da istihdam havuzunu daraltmayı düşünmediğini belirtmesi oldu.

Üç hukukî riskin altı çizildi

Araştırma kapsamında Covid-19 sürecinde katılımcıların üzerinde durduğu üç hukuki risk alanı; sözleşmelerdeki mücbir sebep düzenlemesi (yüzde 42,6), iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları (yüzde 41,8) ve alacakların güvenli tahsilat yöntemleri (yüzde 41) olarak öne çıkıyor. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Başkanı Av. Kerim Altıntaş, iş insanları yargı sistemine ilişkin önemli iki mesaj verdiğini açıklarkwen, “Uzayan yargı süreçlerinin işletmelerinin finansman maliyetlerini olumsuz yönde etkilediği ve diğer ise 2020 yılında Adlî Tatil uygulamasının yapılmaması. Ankete katılanların verdiği cevaplardan COVID-19 sonrasında en çok karşılaşılacak hukukî ihtilâfların ‘mücbir sebepten kaynaklanan sözleşmelerin uyarlanması’ ile ‘alacaklarının tahsili’ olacağıdır. Bir başka çarpıcı sonuç ise iş dünyasının üçte biri haksız dahi olsa adaletin hızlı tecellisini talep etmesidir.” dedi.