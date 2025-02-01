İslam'a büyük zarar verildi

AKP kurucu üyesi ve eski bakan Hüseyin Çelik, AKP iktidarının son 10 yılında partisinin İslâm’a büyük zarar verdiğini söyledi.

Millî Eğitim ve Kültür eski Bakanı ve AKP üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye’deki siyasi durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, “AK Parti’nin özellikle dediğim gibi son 10 yıllık iktidarında ne yazık ki biz de kendi militan yargımızı oluşturduk. Bağımsız yargı falan artık bana çok masal gibi geliyor. Maalesef yok böyle bir şey. Olup bitenleri hepimiz görüyoruz. Ve şey adına da üzülüyorum ben, yani muhafazakarlık adına. Çünkü İslam dininin, İslam’ın ve İslamcılığın kullanılması da bu işin farklı bir boyutu. Herhangi bir sıradan insanlar her şeyi yapabilirler. Ama sabahtan akşama kadar Allah, Muhammed (sav), ayet, hadis, din, iman, Kur’an, kitap diyen insanların bu tür yanlışlıkların içerisinde olması İslamiyet’e de çok büyük bir zarar veriyor. Sadece Müslümanlara zarar vermiyor. İslamiyet’in bizatihi kendisine de zarar veriyor” dedi.

Parti devletleşti, devlet de partileşti

“AK Parti kurulurken, AK Parti milletin partisi olarak kuruldu” diyen Çelik, “Ama şu anda parti devletleşmiş devlet de partileşmiştir. Facia bu. Bir parti de eğer devlet partisi oldu mu, kendi sonunu hazırlamış demektir. Bunu AK Parti’nin ileri gelenlerin şapkayı önlerine alıp düşünmesi lazım. Gerçek manada adalet yöneten için de lazım, yönetilen için de lazım. Bu kimseyi rahatsız etmemeli. Böyle bir ülke çok daha yaşanır bir ülkedir. Yönetilmesi en zor ülke gayrimemnunu fazla olan ülkedir. Eğer bir ülkede gayrimemnun fazlaysa o ülkede maalesef ki maalesef hayat kolay olmaz. Ben bizim ülkemizin de hukuk açısından, insan hakları açısından, özellikle demokrasi açısından daha iyi günler göreceğine şahsen inanıyorum ve bu inancımı sürdürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nurseza Parlakoğlu - MUŞ