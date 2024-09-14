"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

14 Eylül 2024, Cumartesi 17:36
Azerbaycan petrolünün sevki ile üçüncü ülkeler üzerinden ticaretin sürdüğüne yönelik iddialar tartışılırken doğrudan gemi seferlerinin de yeniden başladığı ortaya çıktı. İÇDAŞ şirketinin Türkiye’den İsrail’e çelik ve çimento taşıyan gemisi Haifa Limanı’na ulaştı.

Ekim 2023’te Gazze’ye saldıran İsrail, çocuk, kadın ve yaşlı demeden soykırım başlattı. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen vahşete rağmen Türk şirketlerinin Tel Aviv’le ticarete devam etmesi ise vicdanları yaraladı. Ankara 31 Mart seçimlerinden sonra geri adım attı. Cumhurbaşkanı 3 Mayıs’ta İsrail’le ticaretin sonlandırıldığını açıkladı. Ancak Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden sevki ve hülleli ihracatın sürdüğü iddiası tartışılırken İÇDAŞ şirketinin gemileriyle ilgili belgeler doğrudan ticaretin varlığını gösterdi.

Çanakkale’den Haifa’ya gemi

İÇDAŞ’ın Çanakkale’deki kendi limanı olan İDÇ’den Ramus adlı gemiye yüklediği çimento ve çeliği 10 Eylül’de doğrudan İsrail’in Haifa Limanı’na götürdüğü belirlendi. Sevkiyat ‘Gazze’de ateşkes sağlanana kadar İsrail ile ticaret yeniden başlamayacak’ açıklamasının yapıldığı gün gerçekleşti.

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    14.9.2024 17:53:25

    Filistin altmış seneden beri Firaunlaşmış Zalimler tarafından sinsice İŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZÂLİM ve KÂTİL İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden ve engellemeyen vicdansızlara, hatta halen  desteklemeye devam edenlere yuhhhlar olsunnnn! 😪😭😥🙌🌷🤲🌷😥😭😪😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu savaşa daha nereye kadar izin vereceğiz?

İşsizlere haciz

Batık borçlar üçe katlandı

İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

Sorunlar çözülmüyor

Rusya: İngiltere'ye sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz

BM: Nükleer savaş söylemleri endişe verici

Hollanda'da tartışmalı gündem: Göçmen OHAL'i

İzmir'de Gölcük Gölü'nde toplu balık ölümleri alarmı!

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi bugün defnedilecek

İsrail bölge için tehdit

PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

MEB'den LGS'deki soru iptaline ilişkin açıklama

“Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

Yapısal reformlar olmadan krizden çıkamayız

Özel, cami temel atma törenine katıldı

Ders dışı etkinliğe zaman yok

Libya krizi seçimlerle çözülür

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı belli oldu

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

12 Eylül’den bugüne terör
Risale-i Nur'dan

Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
Faruk ÇAKIR

Başlatmayın haberinize!
Genel

PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ahmet BATTAL

Grev hakkı ve siyaset
Cevher İLHAN

Müsrifliğin mâliyeti millete!
Orhan Ali YILMAZ

Ya EhlelMektebi...
Feyzullah ERGÜN

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 19

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.