İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

Azerbaycan petrolünün sevki ile üçüncü ülkeler üzerinden ticaretin sürdüğüne yönelik iddialar tartışılırken doğrudan gemi seferlerinin de yeniden başladığı ortaya çıktı. İÇDAŞ şirketinin Türkiye’den İsrail’e çelik ve çimento taşıyan gemisi Haifa Limanı’na ulaştı.

Ekim 2023’te Gazze’ye saldıran İsrail, çocuk, kadın ve yaşlı demeden soykırım başlattı. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen vahşete rağmen Türk şirketlerinin Tel Aviv’le ticarete devam etmesi ise vicdanları yaraladı. Ankara 31 Mart seçimlerinden sonra geri adım attı. Cumhurbaşkanı 3 Mayıs’ta İsrail’le ticaretin sonlandırıldığını açıkladı. Ancak Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden sevki ve hülleli ihracatın sürdüğü iddiası tartışılırken İÇDAŞ şirketinin gemileriyle ilgili belgeler doğrudan ticaretin varlığını gösterdi.

Çanakkale’den Haifa’ya gemi

İÇDAŞ’ın Çanakkale’deki kendi limanı olan İDÇ’den Ramus adlı gemiye yüklediği çimento ve çeliği 10 Eylül’de doğrudan İsrail’in Haifa Limanı’na götürdüğü belirlendi. Sevkiyat ‘Gazze’de ateşkes sağlanana kadar İsrail ile ticaret yeniden başlamayacak’ açıklamasının yapıldığı gün gerçekleşti.