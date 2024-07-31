İsrail, Refah şehrinin su kaynaklarını yok ediyor

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin Belediye Başkanı Ahmed Sufi, İsrail ordusunun mayısın ilk haftasından bu yana aralıksız devam ettiği kara saldırıları nedeniyle kentin afet bölgesi haline geldiğini ve su kaynaklarının yüzde 40’ını kaybettiğini belirtti.

Sufi, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentini hedef alan saldırıları ve yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi. Sufi, “İsrail saldırıları nedeniyle Refah kenti afet bölgesine dönüştü.” dedi. Filistinli yetkili, Ebubekir Caddesi’nden Gazze Şeridi’nin güneyinde Mısır sınırına kadar kentin güney bölgesinin yıkıldığını; doğuda Refah Sınır Kapısı’na bitişik Selahaddin Caddesi’nden batıdaki sahildeki Reşid Caddesi’ne kadar her yerin yıkıntılar içinde olduğunu aktardı. Kentin yüzde 35’ini içine alan Refah’ın güneyinin ise tamamen yok edildiğini ifade eden Sufi, “Kentin yüzde 35’ini oluşturan bu şeritteki mahalleler tamamen yerle bir edildi ve İsrail ordusunun inşa ettiği sınır tampon bölgesinin bir parçası olarak kabul ediliyor.” dedi. Sufi, tampon bölgenin Ebubekir Caddesi’nin güneyindeki Avde döner kavşağa ve kent merkezine kadar uzandığını, Refah’ın yıkılmış bir kent haline geldiğini dile getirdi.

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SU DEPOSUNU BOMBALAMASI İNSANLIK SUÇU

İsrail güçlerinin Refah’ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi’nde bir kuyu ve ana su tankını havaya uçurduğu saldırıya ilişkin ise Sufi, “İsrail ordusunun Tel Sultan’daki kuyu ve su deposunu bombalaması işgal suçlarına eklenen insanlık suçu ve toplu cezalandırma politikasının devamı” değerlendirmesinde bulundu. Sufi, ana su deposunun bombalamasının ardından zaten ciddi bir su sıkıntısı çeken Refah kentinde ana içme suyu krizinin daha da kötüleştiğini vurguladı. “İsrail’in saldırılarının başlamasından bu yana kent su kaynaklarının yaklaşık yüzde 40’ını kaybetti.” diyen Sufi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki yıkıcı saldırılarının durdurulması, sınır kapılarının açılması ve saldırıların ağır yansımalarını hafifletmek için gerekli ekipman, teçhizat ve yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.