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8 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hastanede vefat etti

06 Mart 2025, Perşembe 13:00
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede vefat etti.

Kaybolan Ece Gürel 4. günün sonunda Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

 

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

 

Doktorların müdahalesinin ardından Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiği öğrenildi.

Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı.

Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı.

Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel’in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürel'in cenazesi, daha sonra ailesine teslim edildi.

Ece Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

 

AA

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