İstanbul depreme hazır olmaktan uzak

YER BİLİMCİ PROF. DR. NACİ GÖRÜR, “TAM HAZIR OLMAK İÇİN DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. HÜKÜMET VE BELEDİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ŞEKLİNDE HAREKETE GEÇİLİRSE EMİN OLUN ÇOK ŞEY YAPARIZ” DEDİ.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ve İstanbul Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği, ‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’na katılan deprem uzmanı ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Panel öncesi şehirlerin depreme dirençli hale gelmesi için yapılması gerekenlere dair konuşan Prof. Görür, “İstanbul depreme hazır mı” sorusuna şu cevabıverdi: “Keşke hazır diyebilseydim ama hazır olmaktan uzak. Tam hazır olmak için daha çok yolumuz var diye düşünüyorum. İstanbul’un kendi bileşenlerini deprem dirençli hale getirmek lazım. İstanbul’da da mevcut bir mekanizma var. Yani yerel yönetim ve devlet hükümet mekanizması. Yapılacak tek şey bu mekanizmayı harekete geçirmek. Yani bu mekanizmanın İstanbul’u depreme hazırlamak için gerekli her türlü enstrümanı hatta hatta önemli ölçüde parası da var bazı işlerde, bu mekanizma koordineli bir şekilde organize bir şekilde hükümet ve belediye ile iş birliği şeklinde harekete geçerse emin olun çok şey yaparız, hatta yarından itibaren yaparız.” Haber Merkezi

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