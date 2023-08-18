"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

İstanbul için özel bir deprem kanunu çıkmalı

18 Ağustos 2023, Cuma 16:21
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul için özel bir kanun çıkartalım. Deprem hazırlığına girilmiş kentlerde depreme hazırlama kanunu çıkartalım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca, “Deprem ve İstanbul” konulu panel düzenlendi. “Afete Dayanıklı Şehir 17 Ağustos Anma Programı” kapsamında İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü’nde gerçekleştirilen panelde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, “Binalara artık sertifika vereceğiz. Etiket koymayı düşünüyoruz. Bina eğer A ve B sınıfı ise yeşil etiket, C sınıfı ise mavi etiket, D ve E sınıfı ise kırmızı etiket yapıştırılacak.” diye konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesiyle riskli binalara ilişkin yaptıkları analize değinen Gökce, “Tespitlerimize göre İstanbul’da depremde risk görecek 207 bin 17 bina var. Bu en maksimum rakam. Şimdi bu rakamı azaltıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TBMM çözsün

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de “Kentlerin depreme hazırlanması: Depreme dirençli kentler” başlıklı konuşmasında, İstanbul’da 1999’dan bu yana inanılmaz derecede depreme hazırlık çalışmaları yapıldığını ancak kentin henüz tam olarak depreme hazır olmadığını söyledi. Hükümetin depremle ilgili stratejisinin 1999’dan sonra değiştiğini ifade eden Görür, mevcut hükümetin 2006’da deprem gelmeden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapma kararı aldığını aktardı. “İstanbul için özel bir kanun çıkartalım. Deprem hazırlığına girilmiş kentlerde depreme hazırlama kanunu çıkartalım. O kanunla birlikte ne tür zorlukla karşılaşıyorsanız (Türkiye) Büyük Millet Meclisi onu çözsün.” diyen Görür, bir kentin depreme hazırlanması için hükümetin ve belediyenin irade birliğinin sağlanması, halkın da bu işin içinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye biter

İstanbul’un depreme hazırlanması için 6 bileşen olduğuna işaret eden Görür, bunları, “yönetim sisteminin esasının mikro bölgeleme bazlı olması”, “halkın deprem bilincine sahip olması”, “altyapının deprem dirençli hale getirilmesi”, “riskli yapı stokunun yenilenmesi”, “ekosistem ve çevreye zararı önlemeye yönelik hazırlık” ve “ekonomiyi deprem dirençli hale getirme” olarak sıraladı. Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi’nde olası depreme ilişkin, “Beklenen deprem olursa Marmara Bölgesi ekonomik olarak biter. Marmara Bölgesi, Türkiye’nin yüzde 60’a yakın gayrisafi milli hasılasını karşılayan bir yerdir. Burası durursa Türkiye ekonomik olarak diz üstü çöker.’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul - aa

Her an 7 üzeri deprem olabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Depremi’nin 24. yıldönümünde, Türkiye’de deprem riskleri konusunda alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Ege’de 100 yılda enerji biriktiren fay kırılacakken, bu Doğru ve Güneydoğu Anadolu’da yaklaşık 800 ve bin yıllara varabiliyor. Kimi bölgelerde 2 bin, 2 bin 500 yıl bekleyen enerji biriktiren faylar var. Dolayısıyla Türkiye’nin herhangi bir yerinde 7’lik bir deprem yaşama ihtimalimiz var” 

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail anayasal krize doğru ilerliyor

    İstanbul için özel bir deprem kanunu çıkmalı

    Kur artışı ilaç sıkıntısını bitiremedi

    Seçim vaatlerini de vatandaşlara ödetiyorlar

    Enflasyon beklentisinde rekor artış

    Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan F16 açıklaması

    Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle tahliye uçuşlarında sorun yaşanıyor

    Acı hatıralar betona ezdirildi

    Depreme hâlâ hazır değiliz

    'Sadaka istemiyoruz'

    İran, Irak’a akan Küçük Zap Suyu'nun akışını durdurdu

    İsrafa bütçe dayanmıyor

    "Dünya İnsani Yardım Günü"nde insanlığı utandıran tablo!

    Bilecik'teki kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak

    '50 santimetreyi geçen dalga varsa denize girmeyin' - 'Mücadele etmeden kıyıya paralel yüzün'

    Almanya Hükümet Sözcülüğü: Kur’an yakmak ifade özgürlüğü değildir

    Verilen sözler 6 ayda unutuldu

    Suça sürüklenen çocuk sayısı % 148 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulüm ve zamların sorumlusu kim?
    Risale-i Nur'dan

    Zulüm ve isyanımızla gadabı celbediyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan’ı kasten çarpıtmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Kafamın içindeki tilkiyi vurdular: Kürke hayır!
    Cevher İLHAN

    Deprem “propagandası”
    Ali FERŞADOĞLU

    Müstebit ve rüşvetçi AB’yi ister mi?
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihadı
    Faruk ÇAKIR

    Yap eğitim, boz eğitim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.