İstanbul için özel bir deprem kanunu çıkmalı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul için özel bir kanun çıkartalım. Deprem hazırlığına girilmiş kentlerde depreme hazırlama kanunu çıkartalım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca, “Deprem ve İstanbul” konulu panel düzenlendi. “Afete Dayanıklı Şehir 17 Ağustos Anma Programı” kapsamında İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü’nde gerçekleştirilen panelde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, “Binalara artık sertifika vereceğiz. Etiket koymayı düşünüyoruz. Bina eğer A ve B sınıfı ise yeşil etiket, C sınıfı ise mavi etiket, D ve E sınıfı ise kırmızı etiket yapıştırılacak.” diye konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesiyle riskli binalara ilişkin yaptıkları analize değinen Gökce, “Tespitlerimize göre İstanbul’da depremde risk görecek 207 bin 17 bina var. Bu en maksimum rakam. Şimdi bu rakamı azaltıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TBMM çözsün

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de “Kentlerin depreme hazırlanması: Depreme dirençli kentler” başlıklı konuşmasında, İstanbul’da 1999’dan bu yana inanılmaz derecede depreme hazırlık çalışmaları yapıldığını ancak kentin henüz tam olarak depreme hazır olmadığını söyledi. Hükümetin depremle ilgili stratejisinin 1999’dan sonra değiştiğini ifade eden Görür, mevcut hükümetin 2006’da deprem gelmeden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapma kararı aldığını aktardı. “İstanbul için özel bir kanun çıkartalım. Deprem hazırlığına girilmiş kentlerde depreme hazırlama kanunu çıkartalım. O kanunla birlikte ne tür zorlukla karşılaşıyorsanız (Türkiye) Büyük Millet Meclisi onu çözsün.” diyen Görür, bir kentin depreme hazırlanması için hükümetin ve belediyenin irade birliğinin sağlanması, halkın da bu işin içinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye biter

İstanbul’un depreme hazırlanması için 6 bileşen olduğuna işaret eden Görür, bunları, “yönetim sisteminin esasının mikro bölgeleme bazlı olması”, “halkın deprem bilincine sahip olması”, “altyapının deprem dirençli hale getirilmesi”, “riskli yapı stokunun yenilenmesi”, “ekosistem ve çevreye zararı önlemeye yönelik hazırlık” ve “ekonomiyi deprem dirençli hale getirme” olarak sıraladı. Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi’nde olası depreme ilişkin, “Beklenen deprem olursa Marmara Bölgesi ekonomik olarak biter. Marmara Bölgesi, Türkiye’nin yüzde 60’a yakın gayrisafi milli hasılasını karşılayan bir yerdir. Burası durursa Türkiye ekonomik olarak diz üstü çöker.’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul - aa

Her an 7 üzeri deprem olabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Depremi’nin 24. yıldönümünde, Türkiye’de deprem riskleri konusunda alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Ege’de 100 yılda enerji biriktiren fay kırılacakken, bu Doğru ve Güneydoğu Anadolu’da yaklaşık 800 ve bin yıllara varabiliyor. Kimi bölgelerde 2 bin, 2 bin 500 yıl bekleyen enerji biriktiren faylar var. Dolayısıyla Türkiye’nin herhangi bir yerinde 7’lik bir deprem yaşama ihtimalimiz var”

