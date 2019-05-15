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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İstanbul seçimlerindeki soruşturma ile ilgili yeni gelişme

15 Mayıs 2019, Çarşamba 13:16
İstanbul'un Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde yerel seçimlerde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşımadıkları iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma dosyaları 3 ana soruşturmada birleştirildi. Savcılık, soruşturma kapsamında 3 ilçede bulunan tüm sandıklarda, oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığını, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığını araştıracak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılğı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan çok sayıda soruşturmayı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerine ait olmak üzere 3 ana soruşturma dosyasında birleştirdi.

Soruşturmayı bu kapsamda derinleştiren savcılık, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir İlçe Seçim Kurullarına yazı yazarak, tüm sandıklara ait bilgileri istedi.

Savcılığın ilçe seçim kurullarına gönderdiği yazıda, "31 Mart tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı için verilen oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük yapıldığı ve yine sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşımadıkları iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için incelenmesi zaruri olan verilen ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi arz olunur" diyerek, istenen evrakları 7 maddede şu şekilde sıraladı: 

1- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri"

2- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm memurların kimlik ve iletişim bilgileri"

3- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde görevli tüm personelin kimlik ve iletişim bilgileri"

4- "Sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce gönderilen listelerin örneği"

5- "Başkanlığınızca atanan kişilerin mazeret vesaire bir sebeple değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere esas dilekçeler ve alınan kararların örneği"

6- "Atamayla belirlenen sandık kurullarında seçim günü göreve gelmeme gibi bir sebeple oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneği"

7- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazların, itiraz üzerine verilen kararların ve bu işlemlere esas tüm evrakın (sandık sonuç tutanakları, yeniden sayım sonrası tanzim edilen tutanak vs.) örneği)."

İlgili ilçe seçim kurulları da savcılığın istediği bu evrakları, toplam 26 klasör halinde hazırlayarak savcılığa ulaştırdı.

Savcılık, gönderilen bu evrakları 3 ilçe için ayrı ayrı olmak üzere sandık sandık tasnif ederek incelemelere başladı.

Bu kapsamda Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de tüm sandıklarda istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığını, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığını araştıracak.

NTV

Etiketler: İstanbul, seçim, soruşturma
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