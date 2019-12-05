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5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İstikamette yaşamak için adaletli olunmalı

05 Aralık 2019, Perşembe
Karadeniz Ereğli Yeni Asya Hanım Okuyucularının düzenlediği “Sırat-ı Müstakimde Hanım Kimliği” seminerinde konuşan F. Nur Hacınebioğlu, istikamette yaşamak için; güven, doğruluk, adaletli olmak gibi kavramlar üzerinde durdu.

Karadeniz Ereğli Yeni Asya Hanım okuyucularının organize ettiği, Düzce, Karabük, Bolu ve Alaplı Yeni Asya  Okuyucularının yoğun katılımıyla gerçekleşen programda Fatma Nur Hacınebioğlu “Sırat-ı Müstakimde Hanım Kimliği” seminerini sundu.

Fatıma Nur Hacınebioğlu sözlerine “Bizlere kuvveler verilmiş. Verilen bu kuvvelerin bir sınırı yok. Bu yüzden ifrat ve tefritleri var. İnsana zarar veren yer de bu ifrat ve tefritler. Bu yüzden vasatta kalmamız gerekiyor. Ve biz günde kırk kere müstakimde kalmak için duâ ediyoruz” diye başladı. Peki bizler vasat olanı nasıl anlayıp seçeceğiz sorusuna ise “Allah bize akıl verdi. Verilen aklı kullanarak bu seçimi yapacağız” cevabını verdi.

Kadın şefkatin en fedakâr bir hakikatine maden

Hacınebioğlu, sözlerine “Üstad Bediüzzaman Said Nursî kadınlara şefkat kahramanı diyor. Ve kadınlar şefkatin en fedakâr bir hakikatine madendir. Bu sebeple şefkatte istikamet üzere olmak gerekiyor. Anne çocuğunu sabah namazına kıyıp kaldıramıyor biraz daha uyusun diye. Lâkin o ödevler bitmeden uyuyamazsın diyen yine aynı anne. Şimdi bu durum istikamet mi? Değil. Şefkatimizi doğru kullanmak lâzım.  Devamlı kalacağımız bir diyar için çalışalım. Şefkatlerimizi bu yönde kullanalım” diye devam etti. 

Aile içi rollerde adil olunmalı

Hacınebioğlu, istikamet üzere yaşamak için; güven, doğruluk, adaletli olmak, korku-muhabbet, konuşmasını bilmek, istişare, sabır kavramları üzerinde durdu. Özellikle adalet kavramının üzerinde duran Hacınebioğlu “Bir aile içerisinde kadın eştir, annedir, kayınvalidedir, babaannedir, anneannedir. Bu rollerde âdil olmamız gerekiyor. Bazen anneler en değerli benim çocuğum düşüncesine girebiliyorlar. Acaba bizler çocukperest mi oluyoruz? Çocuklara İslâmî hakikatleri anlatmak kadar bu hakikatleri yaşamanın da onlar üzerinde etkili oluyor. Çocuklara belli bir yaşa kadar sadece doğruları öğretmek daha iyi neticeler getirecektir” dedi. Seminer boyunca açık olan Yeni Asya Neşriyat köşesi de büyük ilgi gördü. Seminere katılanlar için Risale-i Nur’dan vecizelerle hazırlanan magnetler de seminerden bir hatıra olarak hediye edildi.

Zonguldak – Zeynep Toprak

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