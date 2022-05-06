İstinaf ‘cezalar hukuka uygun’ dedi

Hrant Dink davasında 11’i tutuklu 61 sanık hakkında verilen karara itiraz, İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi.

Üst mahkeme, mahkumiyet kararlarını ve bazı sanıkların beraatini hukuka uygun buldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 61 sanık hakkında yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Daire, sanıklar Ercan Demir, Birol Ustaoğlu, Eyüp Temel ve Mustafa Küçük hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, sanık Hamza Celepoğlu ise “kasten öldürme” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğine yönelik başvuruları esastan reddetti. AA

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