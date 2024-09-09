Kaçak silahta ürküten tablo

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ülke genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah yakalamalarına yönelik operasyonlarda son bir yılda 90 binden fazla kaçak ve ruhsatsız silah ele geçirildi. “Mercek” adı verilen operasyonlar zincirinde gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 100 bini aştı.

Operasyonlarda ilk sırayı Türkiye’nin en çok suç işlenen kenti İstanbul aldı. İstanbul’da 3 bine yakın kaçak ve ruhsatsız silah yakalanırken, 4 bin civarında şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız ve kaçak silah yakalamalarında Adana ikinci sırada, İzmir üçüncü sırada yer aldı. T24’ün haberine göre, Türkiye’nin dört bir yanında artan silahlı şiddet eylemleri, ruhsatsız silahlara erişimin kolaylaşmasıyla bağlantılı. İnternet üzerinden, Telegram gibi platformlardaki kapalı sohbet grupları aracılığıyla, basit bir silah satışı aramasıyla kolayca ruhsatsız silahlara ulaşılabiliyor. Haber Merkezi

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