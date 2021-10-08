Kâğıt toplayıcılar Meclis gündeminde

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Baskından sonra Ümraniye Belediyesi’ne giden kâğıt/atık toplayıcılarına sözlü olarak, “Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Valinin ve Emine Erdoğan’ın kesin talimatı var” cevabı verilmiş midir? Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi kamu kurumlarına talimat mı vermektedir?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA Ümraniye’de Kadosan Oto Sanayi Sitesi önünde bulunan atık kâğıt işçilerinin depolarına yönelik zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleriyle baskın yapıldığını hatırlatan Karaduman, “Topladıkları atık maddeleri satarak hayatlarını kazanan, sağlık ve iş güvencesi olmayan geri dönüşüm işçileri, yarı aç yarı tok bir şekilde yaşamakta ama yine de atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında emek sarf ederek bir nevi kamu yararına çalışmaktadır” dedi. Ne yapıyorsunuz? Karaduman Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Son bir ayda İstanbul’da katı atık toplayıcılarına yönelik kaç noktada kaç operasyon yapılmıştır? Baskın yapılan depoların kaç tanesi kaçaktır, kaç tanesinin vergi levhası vardır, buralara niçin baskın yapılmaktadır? Ülkemizde son beş yılda kaç kâğıt/atık toplayıcısına ceza kesilmiştir, kesilen cezanın tutarı ne kadardır? Son beş yılda işini kaybeden veya bırakmak zorunda kalan kâğıt/atık işçisi sayısı kaçtır? Ümraniye’de yaşananlar başta olmak üzere benzer gelişmeler sonucu işini kaybedecek olan kâğıt/atık toplayıcısı işçilerin istihdamına yönelik bir çalışmanız ve oluşacak mağduriyetlere karşı aldığınız bir önlem var mıdır? Kâğıt/atık toplama işinin yasal statüye kavuşturulması için neler yapıyorsunuz?” gibi sorular yöneltti.

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.