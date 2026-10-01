Güler: ‘Hazır ol cenge’ demekten başka şansımız yok

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda, “Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda, “Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile Azerbaycan’da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile tatbikatı izleyen Güler, tatbikatta görev yapan askerlere hitap etti.

“Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistanlı kardeşlerimizin hem planlaması hem de icrasında mükemmel bir tatbikatı başarıyla bitirdiğini ifade etmek istiyorum” diyen Güler, tatbikata katılan askerleri tebrik etti.

Güler, bölgedeki gelişmelere dikkati çekerek şunları söyledi:

“Atalarımız ne demiş: ‘İstiyorsan eğer sulh-u salâh, hazır ol cenge.’ Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız.

Ben bir kez daha hem planlamayı yapan kardeşlerimi hem de bugün başarıyla tatbikatımızı icra eden karacılar, denizciler, havacılar ve Komuta Kademelerini hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.” (ANKA)