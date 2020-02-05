"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kalın'dan uluslararası topluma Filistin çağrısı

05 Şubat 2020, Çarşamba 19:28
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Filistin'in Geleceği" konulu çalıştayda, Türkiye'nin, haklı davalarında Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunun Çankaya Köşkü'nde düzenlediği çalıştaya, Kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığında yapılan çalıştayda, yeni dinamikler çerçevesinde Filistin meselesinin hukuki ve siyasi boyutları ile bölgesel ve küresel aktörlerin pozisyonları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Alternatif yol haritaları konusunda fikir teatisi yapılan çalıştayda, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planı, "ilhak projesi" olarak nitelendirildi.

Çalıştayda, planın, İsrail'in, yıllardır Filistin'i parça parça kendi topraklarına katma planını meşrulaştırma çabası olduğu vurgulandı.

Kudüs’ün statüsü, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme, mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasa dışı yerleşimler konularında uluslararası toplumun sorumluluğu ile bu konuda atılabilecek adımlara da değinilen çalıştayda İbrahim Kalın şunları kaydetti:

"Filistin meselesi bir toprak meselesi değil, adalet ve vicdan meselesidir. Bu konunun sadece bölgenin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olması itibarı ile uluslararası toplum, hakkaniyet çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Türkiye'nin, Filistinli kardeşlerimizin onay vermediği ve uluslararası hukukun ihlal edildiği hiçbir planı kabul etmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Filistinli kardeşlerimizin bu haklı davasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir."

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD: Bahçesaray'da 33 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

    İdlib şehitleri dualarla uğurlandı

    İzmir'de kordon su altında kaldı

    Cenazeleri alıkonulan 123 Filistinlinin kimliği ve defnedildiği yer açıklandı

    Bakan Turhan: Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok

    ‘İdlib’de güvenli yer kalmadı’

    Koronavirüs için yeni önlem

    Van'da çığ felaketi: Vefat edenlerin sayısı 23'e yükseldi

    Somali'de 1,3 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

    Türkiye sınırına bir göç dalgası daha gelebilir

    YKS ücretine yüzde 20 zam

    AB'den iki Türk vatandaşına yaptırım kararı

    '750 bin binayı deprem için kontrol edeceğiz'

    İngiltere 2035'ten sonra fosil yakıtlı araç satışına yasak getirecek

    Depremzedeler için toplanan yardım 90 milyon lirayı geçti

    Hamaney: ABD'nin komplosu Trump ölmeden önce ölecek

    Hollanda'dan Türk vatandaşları için uyum sınavı zorunluluğu

    Japonya'da karantinaya alınan gemide koronavirüs endişesi

    'Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    IKEA’dan tokat gibi cevap
    Genel

    Mahkemelere AYM’den uyarı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra Suriye ile savaşa mı geldi?!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üstad, ağanın karpuzunu yemedi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bu gidiş nereye?
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar nereden çıkacaklar?
    Faruk ÇAKIR

    Krizi inkâr çare mi?
    Risale-i Nur'dan

    Eşyanın dizginleri Rahîm-i Hakîm’in elindedir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu ateş herkesi yakıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.