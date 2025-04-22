Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul projesi yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Kanal değil, rant projesi

'Kanal İstanbul su kaynaklarına darbe vuracak' Sazlıdere Barajı çevresinde 24 bin konutluk inşaata başlandığı belirtilirken, Arap yatırımcılara yönelik tanıtım videoları da Arap medyasında yeniden dolaşıma girdi. Özellikle Ürdün merkezli "Go Smart" adlı gayrimenkul şirketi, Kanal İstanbul çevresindeki arsa ve konut projelerini Arap yatırımcılara tanıtan videoları tekrar yayınlamaya başladı. Karar'ın haberine göre, YouTube üzerinden yayınlanan tanıtım filminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul güzergahındaki hava görüntüleri de yer aldı. Haber Merkezi

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