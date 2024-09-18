63 YIL ÖNCE ADNAN MENDERES, FATİN RÜŞTÜ ZORLU VE HASAN POLATKAN’IN İDAM EDİLMESİYLE UTANÇ DOLU İKİ KARA GÜN YAŞAMIŞTIK.

Duâlarla anıyoruz

DARAĞACI KOYDULAR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Üç ömür, üç yiğit, sırf kendileri gibi düşünmüyor, kendilerine boyun eğmiyor diye idama yollandı. Siyaseten milletin önüne koyacakları zerre miskal çözüm olmayanlar, darağacı koydular memleketin önüne. Memleketin alnına kara çaldılar. Millete had bildirdiler güya. Tercihleri için cezalandırarak milletle hesaplaştılar.”

DEMOKRASİYİ KATLEDENLER

DP Kütahya İl Başkanı Hakkı Yağız: “Demokrasi deyip demokrasiyi katledenler, adalet deyip adaleti iğdiş edenler, millet deyip milleti sefalete itenler, kalkınma deyip yalnız kendilerinin ve ailelerinin kalkınması ile ilgilenenler, parlamenter demokrasiyi yok edip yerine tek bir kişinin rızasını geçirenler ancak ve ancak darbecileri anabilirler.”

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Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi sonra demokratları katletti



DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, 1960 ASKERİ DARBESİ İLE İLGİLİ “ÖNCE DEMOKRASİYİ SONRA DEMOKRATLARI KATLETTİLER. ADINA ‘İDAM’ DEDİKLERİ CİNAYETLERİ BİR GÜN ART ARDA İŞLEDİLER” DİYE KONUŞTU.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 1960 askeri darbesini yapanların idam ettikleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmelerinin 63. Yıldönümünde yaptığı açıklamada, “İki kara gün, utanç dolu iki gün” dedi. 63 yıl önce ülkemiz ve demokrasi adına üst üste iki kara gün yaşandığını söyleyen Uysal, “Memleketin alnına kara çaldılar. Üç yiğidin hayatını, Millet ve memleket adına hayalleri, ülkemizin huzurunu çaldılar. Üç ömür, üç yiğit, sırf kendileri gibi düşünmüyor, kendilerine boyun eğmiyor diye idama yollandı. Siyaseten Milletin önüne koyacakları zerre miskal çözüm olmayanlar, darağacı koydular Memleketin önüne. Memleketin iyiliğinin, Milletin refahının, huzurunun önüne... Millete had bildirdiler güya. Tercihleri için tercihlerini cezalandırarak Milletle hesaplaştılar” dedi.

MİLLETİN RIZASINI İMHA ETTİLER

Açıklamasında “Milletin rızasını imal edemeyen bir eşkıya sürüsü milletin rızasını imha etmeyi tercih etti” diyen Gültekin Uysal şunları söyledi: “Önce demokrasiyi sonra demokratları katlettiler. Adına ‘idam’ dedikleri cinayetleri bir gün art arda işlediler.

İçimizdeki acı ve mücadelemiz konusunda kararlılıkla milleti için bedel ödemeyi göze alarak hizmet eden, şehadete yürüyen başbakanımız Adnan Menderes’i, kıymetli bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, Allah bizleri, milletimizi, devletimizi böylesine acı günlerden, yenilerinden korusun.”

MEHMET KARA - ANKARA