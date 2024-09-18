"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

18 Eylül 2024, Çarşamba 00:16
63 YIL ÖNCE ADNAN MENDERES, FATİN RÜŞTÜ ZORLU VE HASAN POLATKAN’IN İDAM EDİLMESİYLE UTANÇ DOLU İKİ KARA GÜN YAŞAMIŞTIK.

Duâlarla anıyoruz

 

DARAĞACI KOYDULAR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Üç ömür, üç yiğit, sırf kendileri gibi düşünmüyor, kendilerine boyun eğmiyor diye idama yollandı. Siyaseten milletin önüne koyacakları zerre miskal çözüm olmayanlar, darağacı koydular memleketin önüne. Memleketin alnına kara çaldılar. Millete had bildirdiler güya. Tercihleri için cezalandırarak milletle hesaplaştılar.”

DEMOKRASİYİ KATLEDENLER

DP Kütahya İl Başkanı Hakkı Yağız: “Demokrasi deyip demokrasiyi katledenler, adalet deyip adaleti iğdiş edenler, millet deyip milleti sefalete itenler, kalkınma deyip yalnız kendilerinin ve ailelerinin kalkınması ile ilgilenenler, parlamenter demokrasiyi yok edip yerine tek bir kişinin rızasını geçirenler ancak ve ancak darbecileri anabilirler.”

***

Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi sonra demokratları katletti

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, 1960 ASKERİ DARBESİ İLE İLGİLİ “ÖNCE DEMOKRASİYİ SONRA DEMOKRATLARI KATLETTİLER. ADINA ‘İDAM’ DEDİKLERİ CİNAYETLERİ BİR GÜN ART ARDA İŞLEDİLER” DİYE KONUŞTU.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 1960 askeri darbesini yapanların idam ettikleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmelerinin 63. Yıldönümünde yaptığı açıklamada, “İki kara gün, utanç dolu iki gün” dedi. 63 yıl önce ülkemiz ve demokrasi adına üst üste iki kara gün yaşandığını söyleyen Uysal, “Memleketin alnına kara çaldılar. Üç yiğidin hayatını, Millet ve memleket adına hayalleri, ülkemizin huzurunu çaldılar. Üç ömür, üç yiğit, sırf kendileri gibi düşünmüyor, kendilerine boyun eğmiyor diye idama yollandı. Siyaseten Milletin önüne koyacakları zerre miskal çözüm olmayanlar, darağacı koydular Memleketin önüne. Memleketin iyiliğinin, Milletin refahının, huzurunun önüne... Millete had bildirdiler güya. Tercihleri için tercihlerini cezalandırarak Milletle hesaplaştılar” dedi.

MİLLETİN RIZASINI İMHA ETTİLER

Açıklamasında “Milletin rızasını imal edemeyen bir eşkıya sürüsü milletin rızasını imha etmeyi tercih etti” diyen Gültekin Uysal şunları söyledi: “Önce demokrasiyi sonra demokratları katlettiler. Adına ‘idam’ dedikleri cinayetleri bir gün art arda işlediler.

İçimizdeki acı ve mücadelemiz konusunda kararlılıkla milleti için bedel ödemeyi göze alarak hizmet eden, şehadete yürüyen başbakanımız Adnan Menderes’i, kıymetli bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, Allah bizleri, milletimizi, devletimizi böylesine acı günlerden, yenilerinden korusun.”

MEHMET KARA - ANKARA

 

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!

    Bütçe açığı büyüyor

    Sessizliğin devamı soykırımı arttırır

    Şimşek: Geçim sıkıntısı var, sabır gerekiyor

    Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

    Vatandaşlardan tasarruf bekleyen kamu tasarruf etmiyor

    Gözaltında şiddete 100 bin TL tazminat

    İşçiyi köle gibi görüyorlar

    Myanmar'da tayfun nedeniyle ölü sayısı 226'ya yükseldi

    Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

    Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 95 bini geçti

    Beyaz Saray'dan, Elon Musk'a "sorumsuzluk" eleştirisi

    İnsan olan, Filistin'e duyarsız kalamaz

    Faize 2.84 trilyon lira ödediler

    Bu hafta yağışlı geçecek

    FBI, Trump’a ikinci suikast girişimini doğruladı

    Ölümü göze alarak gitti

    Şiddet dursun, barış olsun

    Yeni bir meclis ve hükümete ihtiyaç var

    Narin Güran soruşturması sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KOVANCI

    “OKU!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Obur dünyadan öbür dünyaya gidiş zor!..
    Ahmet BATTAL

    Adalet idamla mı gelecek?
    Nahit Topaloğlu

    Olmuş bitmiş bir mesele mi? - Şapka Deyip Geçmeyin 17
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Nur şakirtleri kâğıdı bitirdiler”
    Faruk ÇAKIR

    Ayağına kurşun sıkan ülke
    Ahmet Said Aydil

    Bilime düşman bir devrim
    Rüstem GARZANLI

    Hüzünlü bir sonbahar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.