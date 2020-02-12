‘Kara kutu’lar Almanya’da çözümlenecek

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişinin ardından pistten çıkarak kaza yapan uçağın ‘kara kutusu’ niteliğindeki CDR ve FDR’ler Almanya’da çözümlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi (UEİM) uzmanları, ABD sivil havacılık otoritesi ve Boeing’den yetkililerin yer aldığı komisyon, kaza sonrası uçağın kara kutularının Almanya veya Fransa’da çözümlenmesi için bu ülkelerin Kaza Araştırma Kurulu yetkililerine yazıyla başvuruda bulundu. Sputnik’in haberine göre, Alman Kaza Araştırma Kurulundan gelen cevap üzerine komisyon üyelerinden oluşan bir ekibin kara kutuları Almanya’da inceletmesine karar verildi. Kazanın oluş nedenini belirleyecek kara kutuların çözümlenmesi çalışmaları, Alman Kaza Araştırma Kurulu tarafından yarın Hannover’de başlayacak. Söz konusu çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor. Enkaz çalışmaları tamamlandı 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri,vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırdı. AA

Okunma Sayısı: 58

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.