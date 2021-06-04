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"Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı"

04 Haziran 2021, Cuma 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." diyerek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

Cuma namazını, açılışını yaptıkları Uzun Mehmet Camisi'nde kıldıklarını söyleyen Erdoğan, "Deniz kıyısında inşa edilen bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet, önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır." diye konuştu.

Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere, Filyos'ta olduklarını söyleyen Erdoğan, limanı ve gaz işleme tesislerinin inşa edileceği alanı gezdiklerini ve sunumları dinlediklerini belirten Erdoğan, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı'nın nihayet hayata geçtiğini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet güzelliği görüyorsunuz. Mendereği ile limanıyla ve burası aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda ve bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz. Gayet muhteşem mendireğiyle olsun ve iç-dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Dört diyorum ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat. İşte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burası.

"Filyos Limanı Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nın altyapı inşaatı kamu kaynaklarıyla tamamlanırken üstyapı, ekipman ve işletme süreçlerinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçeceğini söyledi.

Bugün limanın inşası tamamlanan mendirek, geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açtıklarına işaret eden Erdoğan, "Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Filyos Limanı'nın Türkiye'ye, bölgeye, sektörlere ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, limanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

"Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı"

Türkiye'nin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışlarının nihayet yüz güldüren bir neticeye ulaşması olarak gördükleri bu keşfin, yeni müjdelerin öncüsü olması dileğini her fırsatta ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz, 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni aranma ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok yola devam, inşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz."

"Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı kurulacak Kanuni sondaj gemisinin, Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacağını belirtti.

Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için gece gündüz çalışıldığına işaret eden Erdoğan, "Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama, deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama, karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Doğal gaz, kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işlem, yatırım, çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacak imkanlar ortaya çıkartacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız."

AA

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