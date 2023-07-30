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Kars'taki feci kazada 7 kişi vefat etti, 22 kişi yaralandı - Vali Öksüz'den ve Bakan Tunç'tan açıklama

30 Temmuz 2023, Pazar 13:17
Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre kazada 7 kişi vefat etti, 22 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

Vali Öksüz'den açıklama

Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı açıklamada, kazada 7 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öksüz, yaralıların tedavilerinin Erzurum ve Kars'taki hastanelerde sürdüğünü ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç: Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kars'ta meydana gelen trafik kazasında vefat edenler için başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Kars'ta yolcu otobüsünün seyir halindeyken şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin vefat ettiği, 22 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç, şunları kaydetti:

"Kars'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AA

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