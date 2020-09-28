Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüphelinin 2’si için ‘tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’, 4 kişi için ise ‘delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlamalarından ikinci iddianame hazırladı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2018’de girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katlettikleri iddiasıyla 20 firarî Suudi sanık hakkında hazırlanan iddianame geçen Nisan ayında kabul edilmişti. İstanbul - Anka

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