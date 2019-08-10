Kayıplardan dördüne tutuklama

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilân edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işinden ihraç edilen altı kişi, Şubat 2019’da ortadan kaybolmuştu.

Ailelerinin, avukatlarının ve sivil toplum örgütlerinin polis tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü bu kişilerden dördünün 28 Temmuz’da Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında oldukları duyurulmuştu. DW Türkçe’nin haberine göre, 12 gündür gözaltında tutulan Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek, savcılık sorgularının ardından tutuklandı. Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin sorgularında avukatlara erişimin engellendiği iddia ediliyor.

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