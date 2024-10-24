Kâzım Güleçyüz'e haksız gözaltı

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, yazdığı bir X (Twitter) mesajı sebebiyle dün sabah polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Güleçyüz’e haksız gözaltı Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, yazdığı bir twitter mesajı sebebiyle dün sabah polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri Güleçyüz’ün evinde arama yaparak emniyete götürdüler. Süreç takip ediliyor Güleçyüz’ün avukatları süreci takip ettiklerini ifade ettiler. Güleçyüz, Fethullah Gülen’in ölümü sonrası paylaştığı X mesajı sebebiyle itham ediliyor.

Okunma Sayısı: 2995

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.