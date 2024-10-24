Kâzım Güleçyüz'e haksız gözaltı

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, yazdığı bir X (Twitter) mesajı sebebiyle dün sabah polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Güleçyüz’e haksız gözaltı
Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, yazdığı bir twitter mesajı sebebiyle dün sabah polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri Güleçyüz’ün evinde arama yaparak emniyete götürdüler.
Süreç takip ediliyor
Güleçyüz’ün avukatları süreci takip ettiklerini ifade ettiler. Güleçyüz, Fethullah Gülen’in ölümü sonrası paylaştığı X mesajı sebebiyle itham ediliyor.