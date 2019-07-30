‘Kefen parası’ yola mı saçıldı?

‘Devletin kefen parası’ olarak adlandırılan ‘ihtiyat akçesi’ Hazine’ye aktarıldı.

Merkez Bankası’nın paranın 2.5 milyar lirası başta Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verildi. Bu ödeme ile müteahhitlerin, yol yapımından doğan alacaklarının ödendiği belirtiliyor. gazeteduvar’ın haberine göre, uzun süredir gündemde olan Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin Hazine’ye devri resmen gerçekleşti. Geçen Perşembe Hazine’ye aktarılan 21 milyar liranın, 2.5 milyarı Karayolları’na verildi. Merkez Bankası’nın kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervlere ‘yedek akçe’ ya da ‘ihtiyat akçesi’ deniyor. Bu rezervler ‘devletin kefen parası’ olarak da anılıyor.

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