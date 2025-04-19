Keyfi kararlar hukuk ve ekonomiyi bozdu

İKTİDARLA MUHALEFET ARASINDA YAŞANAN SİYASÎ GERGİNLİK VE YARGIYA MÜDAHALE EKONOMİK DENGELERİ ALT ÜST EDİYOR. FAİZ YÜKÜ ARTIYOR, FATURAYI VATANDAŞ ÖDÜYOR.

YÜKSEK FAİZDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üç ayda bin bir zorluk ve güçlükle 750 baz puan indirerek yüzde 42,5’a düşürdüğü politika faizini Nisan toplantısında 350 baz puan artışla yüzde 46’ya yükselterek piyasalardaki fiilî durumu resmileştirdi. Yaşanan siyasî gerginlik sonrası faizin yüzde 46'ya yükseltilmesi ile dünyada faiz oranlarında Venezuella'nın ardından ikinci sırada yer aldık.

YÜKSEK FAİZ VATANDAŞI EZER

İktisatçı Nesrin Nas, "Bundan sonra kimse sonbahara kadar Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemesin. Faizi indirse de artırsa da sonuçta bir şey değişmeyecek" dedi. SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararına ilişkin, "Faiz arttırımları; ne enflasyonu kalıcı şekilde düşürür, ne de hayat pahalılığına çözüm getirir. Bu karar, vatandaşın borcunu arttırır, geçimini zorlaştırır, piyasayı daraltır” dedi.

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Keyfî kararlar hukuk ve ekonomiyi bozdu

TCMB’nin faiz artışı, piyasalarda şaşkınlıkla karşılandı. Uzmanlar, hukuk ve ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin kalmadığını, güven sorununun derinleştiğini vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üç ayda bin bir zorluk ve güçlükle 750 baz puan indirerek yüzde 42,5’a düşürdüğü politika faizini Nisan toplantısında 350 baz puan artışla yüzde 46’ya yükselterek piyasalardaki fiilî durumu resmîleştirdi. Uzmanlara göre bu anî yön değişikliği, hem hukukta hem de ekonomide kuralların yerine keyfîliğin geçtiğini gösteriyor.

Yüksek faizde dünya ikincisiyiz

Uzmanlar, faiz artışını değerlendirdi. İktisatçı Nesrin Nas, “Bundan sonra kimse sonbahara kadar Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklemesin. Faizi indirse de artırsa da sonuçta bir şey değişmeyecek” dedi. Prof. Dr. Serap Durusoy, “TCMB bu kararla aynı zamanda ‘döviz atağına izin vermeyeceğim’ mesajını da vermiş oldu. Politika faizinin yüzde 46’ya yükseltmesi ile dünyada faiz oranlarında Venezuella’nın ardından ikinci sıradaki yerimiz korundu” açıklamasını yaptı. Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Faizler zaten yüksek seyrediyordu. Bunu iyice kalıcılaştırdıklarını, süreci uzattıklarını düşünmek mümkün. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye ekonomisinde hem büyümede ciddî bir yavaşlama, hatta yılın ikinci yarısından itibaren eksiye bir dönüş olabilir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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Yüksek faiz vatandaşı ezer

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararı ile ilgili, “Faizle ekonomi yönetilmez! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmesi, ekonomideki çıkmazın bir başka göstergesidir.

Hükümetin sıcak para arayışı ve günü kurtarma çabası, halkın sırtına daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Ekonomiyi faiz lobisine teslim ederek değil, üretimi ve istihdamı önceleyerek ayağa kaldırabiliriz. Faiz artırımları; ne enflasyonu kalıcı şekilde düşürür, ne de hayat pahalılığına çözüm getirir. Bu karar, vatandaşın borcunu artırır, geçimini zorlaştırır, piyasayı daraltır” dedi.

Ankara - Anka