İKİ İNSAN HAKLARI KURULUŞUNUN RAPORU: KHK’LAR SADECE İHRAÇ EDİLENLERİ DEĞİL, AİLELERİNİ DE ETKİLİYOR.

SİVİL ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Arrested Lawyers Initiative (ALI) ve Human Rights Defenders (HRD): Ayrımcılık ve dışlama hâlâ devam ediyor. KHK'lılar bir tür sivil ölüme terk edildi. İhraç edilenler ile eş ve çocukları, dar gelirlilere yönelik Genel Sağlık Sigortası ve engellilere sağlanan sosyal haklardan yararlanamıyor.

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KHK’lar çocukları da mağdur ediyor

Arrested Lawyers Initiative (ALI) ve Human Rights Defenders’ın (HRD) raporuna göre, KHK’lar sadece görevinden ihraç edilen kişiyi değil eşlerini ve çocuklarını da etkiliyor.

Arrested Lawyers Initiative (ALI) ve Human Rights Defenders (HRD), Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) toplum üzerindeki etkilerine ilişkin bir rapor yayımladı. Yıllar sonra ayrımcılığın ve dışlanmanın hala devam ettiği belirtilen raporda, KHK'lıların bir tür 'sivil ölüme terk edildiğine' dikkat çekiliyor. "Türkiye: KHK'lılara yer yok" başlıklı rapora göre Türkiye'de OHAL dönemi uygulamaları sebebiyle 125 bin 678 kişinin kamu görevinden ihraç edildiği hatırlatıldı. Rapora göre OHAL KHK’ları ile ihraç edilen kamu görevlilerini çalışma, eğitim, sağlık hizmetlerinden ve sosyal yardımlardan yararlanma gibi haklardan mahrum bırakan ayrımcı uygulamalar devam ediyor.

Sosyal haklardan mahrum kalıyorlar

Euronews Türkçe'nin haberine göre, KHK'lıların engelli bakım yardımı, evlat edinme, vergide eşitlik, iş yeri açma, meslek edindirme kurslarına katılma, başarı bursu alma gibi alanlarda ayrımcı uygulamalara maruz kaldığına dikkat çekiliyor. Kanun Hükmünde Kararnamelerin sadece görevinden ihraç edilen kişiyi değil eşlerini ve çocuklarını da etkilediğine dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi: "KHK ile ihraç edilenler ile eşleri ve çocukları, dar gelirlilere yönelik Genel Sağlık Sigortası’ndan ve engellilere sağlanan sosyal haklardan yararlanamamaktadır. İşini ve emekli maaşını kaybeden ve yeni bir iş bulamayan KHK’lılar, kara listeye alındıkları için dar gelirlilere sunulan genel sağlık sigortasından ve engellilere sunulan sosyal haklardan mahrum bırakılmaktadırlar.”

Haber Merkezi

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Bahadır’lar ölmesin

KHK’lılar Birliği Platformu üyeleri, babası ve annesi Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın intiharına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Platformdan yapılan açıklamada “Bahadır daha 16 yaşında idi. Yaşadığı apartmanın apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi. Peki Bahadır bunu tercih mi etti yoksa bu tercihe zorlandı mı? Bahadır’ın anne ve babası Khklı ile işlerinden özgürlüklerinden edildi. Babası Nurettin Odabaşı yıllardır cezaevinde tutuluyor. Bahadır işte bu koşullarda yaşamaktan vazgeçti. Unutmamak gerekir ki Khklı ve Khklıların çocuklarının ölümünden 6 yıldır uygulanan politikalarla siyasal iktidar ve ona çanak tutanlar sorumludur. (…) KHKlarla sadece bizler cezalandırılmadık” denildi.

‘Haklarımızı geri istiyoruz’

“Nesilden nesile KHKlılık ile çocuklarımızın da geleceği çalınarak, ömür boyu KHKlılığa mahkûm edilmek isteniyor” denilen açıklamada şunlar söylendi: “Bizim çocuklarımız, sokakta, okulda dışlanıyor; öğretmenleri, arkadaşları tarafından yalnız bırakılıyor ayrıştırılıyor, aşağılanıyor. Bizim çocuklarımız, bizimle birlikte siyasî rehine yapılıp demir parmaklıklar arkasında gökyüzünü görmeden büyümek zorunda bırakılıyor. Bizim çocuklarımız, tıpkı 100 KHKlı arkadaşımız gibi yaşama tutunamadığı için ölümü seçmek zorunda bırakılıyor. Ölmek değil yaşamak istiyoruz. Öldükten sonra işe iade edilmek istemiyoruz Bahadırlar, ölmesin istiyoruz. Gaspedilen İşimizi, Özgürlüğümüzü, Haklarımızı geri istiyoruz.”

İstanbul - Yeni Asya