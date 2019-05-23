KHK’lılar o seçimde de oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine dair kararının gerekçesi belli oldu. YSK Başkanı Sadi Güven’in İstanbul gerekçeli kararında yer alan karşı oy yazısında, KHK ile ihraç edilenlerin 24 Haziran 2018 seçimlerinde de oy kullandığı vurgulandı.

AKP İstanbul’da seçimin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesinde, kamu hizmetinden yasaklanan ya da kanun hükümde kararnamelerle görevinden ihraç edilenlerin oy kullanmasını da gerekçe gösterdi. AKP’nin dilekçesinde; kamu hizmetinden yasaklı olan 14 bin 591 Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı öne sürüldü. Ancak YSK, AKP’nin bu itirazını ‘KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanma hakkı vardır’ diyerek, 2’ye karşı 9 üyenin oyuyla reddetti. Habertürk’ün aktardığına göre, YSK’nın KHK’lıların oy kullanabileceğine dair kararının gerekçesi de belli oldu. YSK’nın söz konusu gerekçesi YSK Başkanı Sadi Güven’in İstanbul seçimlerine neden yenilenmemesine yönünde oy kullandığına dair muhalefet şerhinde yer aldı. Güven, YSK’nın CHP Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu kararı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran 2018 seçiminde aday gösterilen ve KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nun milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadığını öne sürülmüştü. Ancak YSK bu yönde yapılan itirazı reddetti.

Seçilme hakkı olan kişi için seçme hakkı yok denemez

Ret gerekçesinde; “Anayasanın 76., 2839 sayılı Kanunun 11. maddesindeki, kamu hizmetlerinden kısıtlılık halinin mahkeme kararına dayanması gerektiği, ilgili hakkında kısıtlılığa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (2). fıkrasındaki düzenlemenin de milletvekilliğini kapsamadığı anlaşılmakla, itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir” denildi. Bu kararı anımsatan YSK Başkanı Güven karşı oy yazısında; “Seçilme hakkı olan kişi için seçme hakkı olmadığı söylenemez. Kaldı ki Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamında oy kullanmış olup AK Parti’nin bu itirazı iki sayın üyemizin muhalefeti ile ve çoğunluk kararı ile iptal nedeni olarak değerlendirilmemiştir” ifadelerini kullandı.

16 milyon insanı cezalandırıyorlar

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla ilgili, “Bu gerekçeli rapor ya da gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe yani” dedi. Kararın beklendiği süreçte açıklamlarda bulunan AKP’lileri de eleştiren Ekrem İmamoğlu, “Mesela ‘sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir kusur değildir.’ Hani çaldılar? Hani hırsız nerede? Yok. Yani kendi yaptıkları hata, şayet hata ise, yüzünden 16 milyon insanı cezalandırıyorlar ve seçimin şaibeli olduğu imajını kamuoyuna yaymaya çalışıyorlar. Arkadaşlarım tarattı, 250 sayfada hırsız yok, çalma yok. Nerede? Bu ülkenin bütün yöneticileri, hem de Ramazan ayında, hem de iftar sofralarında, sokakta, sahurda, evde ‘Çaldılar’ dediler ya. Caminin çıkışında. Yazık değil mi? Günah değil mi? Bu milletin vicdanına sığar mı bu anlayış?” ifadelerini kullandı.