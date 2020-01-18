Kılıçdaroğlu: Hangi demokrasiden bahsediyoruz?

Eğitim çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Öğretmen düşünecek, sorgulayacak. Farklı düşündü diye KHK ile üniversiteden atarsanız hangi demokrasiden bahsediyoruz?” dedi.

Partisinin düzenlediği eğitim çalıştayında konuşan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

‘LGS’Yİ GETİRDİLER OLMADI, OKS’Yİ GETİRDİLER OLMADI’

Bakana başbakana göre eğitim olursa çocuklar denek olarak kullanılmış olur. LGS’yi getirdiler olmadı, OKS’yi getirdiler olmadı. Alfabede neredeyse harf kalmayacak. 4+4+4 sistemi nasıl geldi? Bana söyler misiniz böyle bir eğitim sistemi olur mu? Eğitimci olmayanların eğitim sistemini belirlemesi. Bütün öğretmenlerin karşı çıkması gerekirdi. Sadece ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşmayanların da çocuğunu düşünüyorum. Sonuçları ne oldu? Üniversite sınavlarında sonuçları gördük.

‘ÖĞRETMENE EKONOMİK AZAP YAŞATIYORUZ’

2014 yılında bir gecede binlerce okul yöneticisi değişti. Niçin mevcutların siyasi görüşü farklı diye. Siyasi tercihlere göre eğitim olmaz. Eğitim bilimseldir, laiktir. Biz böyle baktığımız zaman eğitim sistemini evrensel değerlerle buluşturmuş olacağız. Öğretmenlere bir anlamda ekonomik olarak azap yaşatıyoruz.

‘FARKLI DÜŞÜNDÜ DİYE ÜNİVERSİTEDEN ATARSANIZ…’

Öğretmen de düşünecek sorgulayacak. Farklı düşündü diye onu alıp üniversiteden atarsanız KHK ile bu doğru değil. Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Demokrasi zaten farklı düşüncelerin ortak zeminde dile getirilmesidir. Yüksek öğretim 100 öğrenciden ancak 21’ine yurt veriyoruz. Bir yılda çözülecek sorun 17 yılda çözülemedi. Verirsiniz TOKİ’ye görev, her üniversitenin yanına yurtlar yaparsınız. Anneler babalar güven içinde çocuklarını şehirlere gönderirler. Bu bile yapılmıyor. Eğitim için ayırdığımız kaynak yeterli değil. Bu da ciddi bir sorun. Bu sorunlar yeni değil, yıllardır var.”

‘ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEK KANUNU ÇIKARMAMIZ GEREK’

Öğretmen mademki eğitimin öznesidir, bizim öğretmenlerle ilgili yapmamız gereken şeyler var. Öğretmenler için meslek kanunu çıkarmamız gerek. Öğretmenler sıradan bir devlet memuru değildir. Öğretmen sadece okula sabah gidip akşam giden de değildir. Öğrencisinin sorununu evine taşıyan insandır. Öğretmenlere verdiğimiz aylık emekli olduğunda yarı yarıya düşüyor. Bu huzursuzluk yaratır. En ciddi sorunlardan biri. Yapmamız gereken öğretmenlere 3600 ek gösterge vermektir. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye vermeliyiz. Hâlâ atama bekleyen öğretmenler var.

‘ÖĞRENCİ NEREDEYSE ÖĞRETMEN ORAYA GİTMELİ’

Taşımalı eğitime son verilmeli. Öğretmen elinde bir meşale ile herhangi bir kamu görevlisinin ulaşamadığı yere ulaşan kişidir. Köye de gitmeli öğretmen. Nerede öğrenci varsa öğretmen orada olmalıdır.