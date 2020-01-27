Kılıçdaroğlu'ndan 'deprem' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada zor bir sürecin yaşandığını ancak bu süreç içersin de kendisini en çok duygulandıran olayın ise bu tür felaketlerde bütün vatandaşların gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağan üstü çaba gösterdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu,''Hepimizin başı sağ olsun dün akşam haberi duyduğumda önce sayın valiyi aradım, sayın valimizle görüştüğümüz de daha o saatlerde bir can kaybının olmadığını bir haberin gelmediğini ifade etmişti. Daha sonra televizyonlar dan can kaybıyla ilgili haberler geldi. İki Genel Başkan yardımcısı arkadaşımı Malatya ve Elazığ’da görevlendirdim. Sabahleyin İstanbul, Ankara, izmir, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanlarımız bölgeye hem yardım hem de araç gönderdiler. Bugün ayrıca, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımız gönderdiği yardımların bölgedeki çalışması ile ilgili olarak da ve yardımların halka ulaşıp ulaşmaması konusunda da gözlemler de bulunmak üzere kendisi deprem bölgesine gitti''

''KEŞKE BU TÜR ACILAR OLMASA''

Zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Beni bu süreç içersin de duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağan üstü çaba göstermeleridir. Bu tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize. Tabi Allah başka acılar vermesin bize, bu tür acılar bizi birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa, her türlü önlem alınsa dolayısıyla da bir can kaybı yaşanmasa arzularımızdan biriside budur'' şeklinde konuştu.

''MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN''

Kılıçdaroğlu,''Bölgenin bütün ihtiyaçlarını belediye başkanlarımız ile birlikte merkezi yönetimde karşılıyor zaten dolayısıyla da vatandaşlarımızın bölgeye olan sempatilerini bölgeye olan yardımlarını esirgemiyorlar. Hem Elazığlılara hem Malatyalılara başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralananlara da tabi acil şifalara diliyoruz. Onlarda inşallah kısa sürede iyileşir ve evlerine dönerler'' dedi.

''3 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK MEKANI SAĞLANDI''

Belediye başkanlarının gönderdikleri araçlar bölgede enkazın kaldırılmasına dönük olarak, insani yardım ayrıca maddi yardım, çadır, 3 bin kişilik sıcak yemeğin verilebileceği mekânın belediyeler tarafından sağlandığını belirtan Kılıçdaroğlu, ''Sağ olsunlar İl başkanımız, milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız kırsal dahil olmak üzere hem kent merkezinde hem de köylerde olabildiğince vatandaşlara ulaşmaya çalışıyorlar. Eimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak bölgedeki insanın acısının paylaşmanın ötesinde bir şekilde onların günlük ihtiyaçlarının da karşılanması lazım. O konuda da belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar'' dedi.