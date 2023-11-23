Kış gelmeden tedbir alın - Konteyner kentlerde çocuklar üşüyor

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN TUTDERE, “KONTEYNERKENTLERDE SIKINTILAR ÇOK. ÇOCUKLAR ÜŞÜYOR, KADINLAR MAĞDUR. KIŞ GELMEDEN TEDBİR ALIN” DEDİ.

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak deprem bölgesinde vatandaşların mağduriyetlerine dikkat çekti. Tutdere, şunları söyledi: “Ülke genelindeki yoğun yağış seçim bölgem Adıyaman’da da konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız için hayatı gerçekten çekilmez bir hâle getirdi. Konteynerlerin büyük bir çoğunluğu aktı, altyapı yetersizliği nedeniyle çoğunu su bastı, ev eşyaları kullanılamaz hâle geldi. Konteynerkentlerde çocuklar üşüyor, bebekler üşüyor, kadınlar mağdur. Ben buradan hükümete, Cumhurbaşkanı’na çağrı yapıyorum: Kış gelmeden, karlar düşmeden, havalar soğumadan tedbir alın, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini önleyin.” Adıyaman - anka

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