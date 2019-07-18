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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Komisyon araştıracak

18 Temmuz 2019, Perşembe 22:21
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz başta olmak üzere çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’te komisyon kurulması kararı alındı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Meclis’in yaz tatiline 1 gün kala kurulan Komisyon büyük ihtimalle yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim’de çalışmaya başlayacak. Komisyon AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak kararıyla kuruldu. 12 kişiden oluşacak Komisyon 3 ay çalışacak, gerektiğinde şehir dışında da görev yapacak. Yaklaşık 15 aydır çocuğunun ölümünün aydınlatılması için mücadele eden, sosyal medyada başlattığı kampanyalarla destek isteyen ve bu süreçte hakkında dâvâlar açılan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “Çalışmaların hemen başlatılmasını istiyoruz. Yine beklemeyelim. Şu an yeşermiş olan umudumuzu karartmasınlar” dedi.

14 HAZİRAN’DA AKP VE MHP REDDETMİŞTİ

Rabia Naz’ın ölümünün ardından çeşitli iddiaları gündeme getiren Şaban Vatan hakkında suç duyurusunda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin de aralarında bulunduğu bir grup milletvekili Nisan ayında meclis araştırması açılmasını talep etmişti. HDP’nin 14 Haziran’da Meclis’e sunduğu araştırma önergesi ise AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilmişti.

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