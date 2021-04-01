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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kongrelerin faturası millete

01 Nisan 2021, Perşembe 00:01
İKTİDAR SALGININ BAŞINDAN İTİBAREN “BİR SÜRE KAPANMA” ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI. DAHASI SON DÖNEMDE LEBALEB KONGRELER YAPMAKTAN VAZGEÇMEDİ. SONUÇ: KOVİD YİNE PATLADI...

SAYI 30 BİNDEN 50 BİNE ÇIKABİLİR

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: “Ramazan’a 30 bin vak’a sayısıyla giriyoruz. Tedbir alınmazsa 50 binlere çıkması kaçınılmaz.” Doç. Dr. Çağhan Kızıl: “Kritik eşiği çoktan aştık. Tam kapanma şart.” Prof. Dr. Elif Dağlı: “İstanbul’da pandemi hastaneleri doldu.”

YEDİLER İÇTİLER, HESAP BİZE GELDİ

Ankara Pideci ve Kahveci Odalarının başkanları: “Mitinglerini yaptılar, yemeklerini yediler, içtiler, hesabı bize yolladılar. AVM’ler, otobüsler tıklım tıklım, uçaklar, kongreler aynı. Ne hikmetse küçük esnaf ve zanaatkâra gelince yasak.”

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Kongrelerin faturası millete

AKP kongreleri sonrası artan vak’alar sebebiyle lokanta, kafe gibi yerlerin yeniden kapatılmasına esnaf tepki gösterirken, hastanelerdeki doluluk oranlarının artması da hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşı mağdur ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından kırmızıya dönüşen il sayısının 58 olduğunu duyurdu ve hafta sonları bu illerde sokağa çıkma yasağı ilân edileceğini açıkladı. Erdoğan Ramazan ayında da Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkmanın yasak olacağını ve esnafın sadece paket servis yapabileceğini açıkladı.

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, pandeminin faturasının bir kez daha esnafa çıkarıldığını söyleyerek, siyasilerin lebalep kongrelerine ve kalabalık faaliyetlerine tepki gösterdi.

Delibaş, 1 Mart 2021 tarihinde dükkânlarını açıp toparlanmaya çalışırken “Bizim için açıldı” diye düşündüklerini ancak işin renginin sonradan ortaya çıktığını ifade ederek, “Tam tersine siyasiler kendileri için açmışlar. Mitinglerini yaptılar, kendi işlerini bitirdiler. Yemeklerini yediler, içtiler, hesabı bize yolladılar. Tabiî ki şu anda faturasını ödeyecek paramız da yok, bulaşık yıkarız” diye konuştu.

Ankara – anka

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Bunu konuşmayalım da neyi konuşalım?

Sağlık Bakanı Koca’nın AKP kurultaylarındaki kalabalıklar için, “Bunu gündemde tutmanın bir faydası yok” sözlerini TTB Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Kayıhan Pala, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof Pala, “Bunu konuşmayalım peki neyi konuşalım. Bakan bey bizimle hiçbir iletişim kurmuyor. Hastalığın bulaşması için dâvetiye çıkarılmasını konuşmayacak mıyız” diyerek bu sözlere tepki gösterdi.

Pala, “Sayın bakanın dediğinde çok büyük bir doğruluk payı var. Bu hastalığın nasıl bulaştığını biliyoruz. Kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda, fiziksel mesafenin korunmadığı koşullarda hastalık bulaşıyor. 15-20 bin kişilerle kongre yaparsanız sayın bakanın vurguladığı bütün bu olumsuz koşulları yaşatmış oluyorsunuz ve bu da bulaş için dâvetiye çıkarmaktır” dedi.

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Kritik eşiği çoktan aştık

Genetik bilimci Doç. Dr. Çağhan Kızıl, Koronavirüs salgınına ilişkin olarak, “Kritik bir eşikteyiz diyemiyoruz, çünkü o kritik eşiği çoktan aştık” düşüncesini dile getirdi. Kızıl, tam kapanmanın zorunlu olduğunun altını çizdi. Kızıl BirGün’de kaleme aldığı haberde, “Kimse kapanmayı isteyerek yapmadı, ancak kapanma kendini ölümleri ve yayılımı önlemek için dayattı. Türkiye, hiçbir dönem etkili bir kapanma, yaygın test ve yayılımı önleme politikası izlemedi. Şeffaflıktan uzak bir pandemi yönetimi, geldiğimiz noktanın mimarı. Bu aşamada yapılması gereken, yayılımı önlemek için elimizdeki en etkili metotları kullanmak. Bu da Türkiye için belli bir süre tam kapanma ve insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri ekonomik desteğin sağlanması. Ancak bu şekilde vak’a sayılarını düşürme şansına sahibiz” dedi.

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Pandemi hastaneleri doldu

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu. Gördüğümüz en şiddetli pik olduğu konusunda fikir birliği var. İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu, son açıklanan önlemler salgını durduracak güçte değil”  değerlendirmesini yaptı. Dağlı, “Sağlık çalışanları bitkin. Bir yıldır durmaksızın koşan bir yarışçı kadar yorgunlar, tükenmişler, bezginler, ümitsizler. Tam kapansak bile iki haftadan önce sayıları azaltmak zor görülüyor” dedi. Cumhuriyet’in haberine göre Dağlı, “Geçen yıl bu zamanlara döndüğümüz bilgisini alıyoruz. Hasta artış hızı artarak devam ettiği için, hızı kesecek kökten bir önlem alınmadığı takdirde sayıların daha önceki zirveleri geçebileceği öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

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Küçük esnafa gelince yasak

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Nisan ayında kahvehanelerin ikinci kez kapatılacak olmasını eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek tepkisini dile getirdi. Güven, “Bugün AVM’ler tıklım tıklım, otobüsler tıklım tıklım, şehirler arası aynı. Uçaklar aynı, kongreler aynı. Ne hikmetse küçük esnaf ve zanaatkâra gelince yasak” dedi. Güven, “Bilim Kurulu üyelerine, Sağlık Bakanı’na ve Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum. Biz bir yıldır kapalıyız. Önümüz Ramazan. Zaten Ramazan’da hiç kimse kahvehaneye gelmez. Herkes oruç. Biz ne yiyip, ne içeceğiz. Bunlara bir türlü anlam veremiyorum. Yanımızda çalışan işçilerimize 1500 lira para yardımı yapılacak. Ben buna ilâve ediyorum. 4’üncü ve 5’inci ayda kahveci esnafı mağdur olan kesimdir. Bugün bize her ay 2 bin lira yardım yapılırsa evimize ekmek parası götürüyoruz, çorbamız kaynasın” ifadelerini kullandı.

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En yüksek vak’a sayısına ulaşıldı

Türkiye’de Covid-19 salgınında önceki gün 155 kişi vefat etti, bin 376’sı hasta olmak üzere toplam 37 bin 303 yeni vak’a tesbit edildi. Ağır hasta sayısı da 2 bini geçti. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre bugün 235 bin 298 test yapıldı. Bu testlerden çıkan 37 bin 303 pozitif sonuç son zamanların en yükseği oldu. Kısıtlamalarla büyük düşüş görülen ağır hasta sayısı da yine yükselerek 2 bin 54 olarak kayda geçti. Salgın başlangıcından beri toplam can kaybı 31 bin 385’e yükseldi. 155 kişinin Covid-19 sebebiyle can verdiği bugün, 19 bin 925 kişi de hastalığı yenmeyi başardı.

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